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Нас могут «кинуть» на деньги — финансовый гороскоп на 17 сентября

16 сентября 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит быть осторожнее с деньгами и новыми знакомыми — нас могут обмануть.

Нас могут «кинуть» на деньги — финансовый гороскоп на 17 сентября
Фото: dela.ru

Овен

Овны в этот день смогут преуспеть в работе, связанной со сферой услуг. Бизнесменам и индивидуальным предпринимателям можно заниматься рекламной раскруткой с целью привлечений большого количества клиентов к вашим товарам и услугам. Успешно пойдут дела у консультантов сетевого маркетинга и продавцов модных бутиков. Вы сможете увеличить клиентскую базу.

Телец

Тельцы в этот день смогут повысить результативность своего труда за счет рационального использования имеющихся технических средств. Особенно это характерно для офисных служащих, работающих с использованием компьютерного программного обеспечения. Прилагайте усилия для совершенствования навыков работы с программным обеспечением на компьютере. Удачный день для сделок с недвижимостью.

Близнецы

Удачный день для Близнецов, зарабатывающих деньги торгово-закупочной деятельностью. Будут выгодны не только розничные продажи, но и оптовые сделки. Также успешно поработают те, кто занимается предоставлением транспортных услуг. Игроки на бирже имеют шанс правильно угадать тренд изменения цен на рынке. Хорошо заниматься операциями по обмену валюты.

Рак

У Раков сегодня может вырасти доходность от работы в сфере недвижимости, строительства, магазинной торговли и удаленной работы на дому. Можно заниматься подготовкой финансовых отчетов, проводить анализ своей деятельности – это поможет лучше понять, куда направить финансирование в будущем. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего недвижимого имущества.

Лев

Львы преуспеют в деловых контактах и поисках нужной информации. Вам не составит труда навести справки и получить достоверную информацию об интересующем вас человеке или каком-то ином вопросе. Вместе с тем, это не лучшее время для переговоров с подписанием соглашений о партнерском сотрудничестве. В контактах с клиентами могут возникать недоразумения.

Дева

Девам в этот день может быть предоставлено большое количество шансов для увеличения доходов и повышения уровня материального благосостояния. Кроме основной работы вы можете получить предложение о дополнительной подработке. Работая в одиночку, и на себя, вы добьетесь большего, нежели работая по найму в трудовом коллективе.

Весы

У Весов сегодня может возникать много интересных идей. Однако для реализации этих идей вам может потребоваться поддержка со стороны единомышленников. Вы сможете с легкостью вписаться в коллективный творческий процесс типа работы в конструкторском бюро, плановом или маркетинговом отделе. Также это хорошее время для участия в собраниях, совещаниях, планерках.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, работающих в непосредственном контакте с начальством. Возможно, вас попросят собрать и подготовить блок аналитической информации по заявленной тематике – и вы прекрасно справитесь с этой работой. Также вам могут предложить дополнительную подработку за отдельную плату. Не следует планировать на этот день завершение работы над проектами.

Стрелец

Работая в информационном пространстве, Стрельцы будут ощущать себя, как рыба в воде. Особенно это относится к студентам вузов и колледжей, а также всем тем, кто сосредоточен на обмене опытом и знаниями с целью повышения уровня профессионализма. Успешно проходят служебные командировки. Можно преуспеть при работе на вахте.

Козерог

Козерогам в этот день не нужно бояться перемен на работе, в карьере. Возможно, сегодня в вашем трудовом коллективе будут происходить определенные изменения, кадровые перестановки, смена режима работы, графика и тому подобное. В этом случае ваше положение только улучшится. Также это удачное время для использования кредитных ресурсов для решения актуальных вопросов.

Водолей

Водолеям в этот день лучше воздержаться от личных инициатив. Сложность момента в том, что вам трудно будет сохранить последовательность своего поведения из-за некоторой эмоциональной неустойчивости. Некоторые деловые соглашения и договоренности могут быть нарушены. Успешно пойдет учеба, командировки и любая публичная деятельность.

Рыбы

Рыбы, склонные к техническому творчеству, изобретательству и инженерному труду смогут проявить свои таланты. Прекрасное время для мастеров сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей. Вы сможете не просто разобраться в причинах дефектов в машинах и механизмах, но и найти пути к устранению неполадок. Это хороший день для прохождения производственной практики учащимся вузов и колледжей.

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