Топ-3 самых высокомерных знака зодиака

Из-за непомерной гордости эти люди способны отвернуть от себя даже близких людей.
Гордость свойственна всем людям, ведь каждому есть чем похвастаться. Однако некоторые переходят грани разумного в стремлении возвыситься над окружающими, тем самым демонстрируя пренебрежение. Астрологи уверяют, что представители именно этих трех знаков Зодиака ужасно горделивы и даже вызывают неприятие у окружающих.
По своей природе Львы — царственные особы. Рожденные под этим знаком люди идут по жизни с гордо поднятой головой, шагая через головы поверженных противников. Причем «пострадавшими» могут стать и ни в чем не повинные близкие люди. Представители этого знака — настоящие нарциссы, жить с ними очень сложно, но возможно, утверждают астрологи. Главное — не перечить зазнавшемуся «королю» и четко следовать всем его инструкциям.
Овны — прирожденные лидеры. Они постоянно пребывают в состоянии конкуренции и используют любую возможность, чтобы доказать окружающим свою авторитарность. Причем нередко представители этого знака побеждают в «соревнованиях» нечестным путем. Столь сложный характер Овнов обусловлен банальным страхом остаться на обочине жизни. Они так сильно боятся «дать слабину», что компенсируют это непомерной гордыней. Перевоспитать таких личностей очень непросто.
Любой удар по самолюбию Тельца — настоящая трагедия. Представители этого знака зодиака чересчур болезненно и даже несколько неадекватно реагируют на критику, поскольку очень не уверены в себе. Низкую самооценку Тельцы пытаются скрыть за маской горделивой особы, нередко раня при этом даже близких людей. Неудовлетворенность собой толкает этих людей и на опрометчивые поступки, о которых часто приходится жалеть. Но просить прощения — не их удел.