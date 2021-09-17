Топ-3 самых высокомерных знака зодиака

Из-за непомерной гордости эти люди способны отвернуть от себя даже близких людей.

Гордость свойственна всем людям, ведь каждому есть чем похвастаться. Однако некоторые переходят грани разумного в стремлении возвыситься над окружающими, тем самым демонстрируя пренебрежение. Астрологи уверяют, что представители именно этих трех знаков Зодиака ужасно горделивы и даже вызывают неприятие у окружающих.

1 Лев

По своей природе Львы — царственные особы. Рожденные под этим знаком люди идут по жизни с гордо поднятой головой, шагая через головы поверженных противников. Причем «пострадавшими» могут стать и ни в чем не повинные близкие люди. Представители этого знака — настоящие нарциссы, жить с ними очень сложно, но возможно, утверждают астрологи. Главное — не перечить зазнавшемуся «королю» и четко следовать всем его инструкциям.

2 Овен

Овны — прирожденные лидеры. Они постоянно пребывают в состоянии конкуренции и используют любую возможность, чтобы доказать окружающим свою авторитарность. Причем нередко представители этого знака побеждают в «соревнованиях» нечестным путем. Столь сложный характер Овнов обусловлен банальным страхом остаться на обочине жизни. Они так сильно боятся «дать слабину», что компенсируют это непомерной гордыней. Перевоспитать таких личностей очень непросто.

3 Телец

Любой удар по самолюбию Тельца — настоящая трагедия. Представители этого знака зодиака чересчур болезненно и даже несколько неадекватно реагируют на критику, поскольку очень не уверены в себе. Низкую самооценку Тельцы пытаются скрыть за маской горделивой особы, нередко раня при этом даже близких людей. Неудовлетворенность собой толкает этих людей и на опрометчивые поступки, о которых часто приходится жалеть. Но просить прощения — не их удел.