Как вычислить свои экстрасенсорные способности

У каждого человека в разной степени присутствуют определённые экстрасенсорные способности, данные ему от рождения.

Знаете ли вы свои силы и ощущали ли их хоть раз в жизни? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит астрология, и согласны ли вы с такой информацией?

У Овна есть удивительная способность оказываться в нужном месте в нужное время. Например, просто бесцельно гуляя, вы попадаете на вечеринку, где выступает начинающий певец, который уже через год станет популярным, и билеты на его концерты будут нарасхват. Вы самый настоящий магнит для талантов!

Телец инстинктивно ощущает, понимает и уважает как свои, так и чужие границы. Он избегает напряжённости и конфликтов, никогда не переходя невидимую черту приемлемого поведения, которую устанавливает каждый человек.

Вы можете это почувствовать, когда кто-то старается «перелезть» через ваши личные барьеры, но вы не боитесь столкнуться с такими людьми и можете дать достойный отпор.

Близнецы умеют подбирать правильные слова в любой ситуации, и у них очень развита интуиция или так называемое шестое чувство. Вас могут спрашивать: «Как это вы так умеете наладить контакт с людьми?»

Но у вас нет конкретного ответа. Вы просто знаете, что, когда и где сказать, а ваше экстрасенсорное чутьё берёт нужные слова из ниоткуда.

Причина, по которой Рак знает, как будет реагировать по отношению к нему тот или иной человек, заключается в том, что этот знак весьма эмоционально чувствителен и способен ощущать флюиды и вибрации окружающих. Вы типичный эмпат, и вас сложно обмануть наигранной бравадой.

Лев постоянно «подключён» к ритму жизни, и он безошибочно чувствует время на подсознательном уровне. Если мероприятие начинается в 18:00, вы никогда на него не опоздаете благодаря своим внутренним часам. Вы знаете, когда приехать, что говорить и как себя вести.

У Девы присутствует способность знать информацию до её официального появления и, соответственно, вовремя сформулировать правильный прогноз.

Ваше экстрасенсорное ощущение того, как будет выглядеть здание в следующем году на сегодняшнем пустыре, даёт вам подсказку, когда следует переехать в наиболее удобный для жизни район.

Весы умеют «считывать» других людей, понимать их мотивы и знать, каким будет их следующий шаг, ещё до того, как они сами это осознают.

Однако ваш минус в том, что вы знаете окружающих, но недостаточно хорошо знаете себя, чтобы увидеть свои победы и достижения в правильном свете.

Скорпион умеет фильтровать всё поверхностное и наносное. Если вы принадлежите к этому знаку, вы стремитесь к физическим контактам, а не к долгим разговорам.

Вербальное выражение чувств почти всегда доставляет вам дискомфорт. Способность чувствовать интерес и желание к вам – это ваша сила, и вы этим постоянно пользуетесь.

Стрелец – оптимист от рождения, поэтому вы заранее знаете, где для вас есть шансы и возможности. Пока другие люди занимаются анализом и погружены в размышления, вы стремительно делаете ставки и действуете, будь то в бизнесе или в любви. И вы чаще всего выигрываете!

Некоторые люди внезапно прекращают делать то, что делают. Они бросают работу, продают жильё и переезжают. Козерог, как и Лев, знает и чувствует ритм жизни.

Когда приходит время переходить на следующий этап, вы начинаете заранее и не ждёте «волшебного пинка» свыше. Вы быстро инициируете радикальные изменения и поднимаетесь по лестнице успеха.

Способность получать от окружающих то, что вы хотите,– врождённый талант Водолея, и этот знак мастерски его использует.

Вы буквально читаете мысли других людей, можете определить их потребности, сильные и слабые стороны, а потом вы очень точно нажимаете на нужные вам кнопки, чтобы заполучить желаемое.

Рыбы – безусловно, самый экстрасенсорный знак. Вы умеете видеть картину целиком и сразу понимаете, как сложить все фрагменты пазла.

У вас развито внутреннее видение, поэтому вы чётко знаете, как лучше поступить, чтобы не ошибиться. И это не фантастика – это ваш бесценный дар, который нельзя игнорировать.