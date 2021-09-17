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Астролог объяснила, как подобрать счастливое имя человеку

17 сентября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Имя человека оказывает такое же сильное влияние на его судьбу, как и знак зодиака.

Астролог объяснила, как подобрать счастливое имя человеку
Фото: progorodsamara.ru

Из-за этого часто родители испытают сложности при выборе имени для детей. Такое мнение высказала астролог Татьяна Орлова и сделала подборку подходящих имен.

По ее словам, в этом процессе важно учитывать нумерологию, связь ребенка с планетами, то есть с зодиакальным кругом, и его дату рождения.

Так, для Львов, родившихся в связи с Солнцем, эксперт посоветовала следующие имена: Ольга, Александра, Алла, Алена, Вера, Тамара, Фекла, Сергей, Роман, Григорий, Евгений и Святослав.

Раков, рожденных под Луной, лучше всего назвать Ангелиной, Анастасией, Владимиром, Тимуром, Валентином, Станиславом, Борисом, Иваном и Ильей.

Для сочетания Юпитера и Стрельца подойдут имена Татьяна, Агриппина, Антонина, Валентина, Валерия, Софья, Олег.

При этом Татьяна Орлова порекомендовала Водолеев, рожденных в связи с Ураном, назвать Алиной, Марией, Евдокией, Василисой, Жанной, Зоей, Ярославом, Вячеславом, Василием, Иннокентием и Павлом.

Девы и Близнецы вместе с Меркурием лучше всего себя проявят, если их назовут Инной, Ксенией, Евгенией, Натальей, Прасковьей, Надеждой, Анной, Мариной, Владиславом и Алексеем.

Тельцам и Весам в сочетании с Венерой подойдут имена Светлана, Дарья, Елена, Олеся, Виктория, Зинаида, Кристина, Любовь, Маргарита, Анатолий, Георгий, Степан и Николай.

Людмила, Юлия, Аглая, Евлампия, Лилия, Эльвира, Виктор, Дмитрий и Петр — отличный вариант для Рыб, рожденных в связи с Нептуном, считает специалист.

Козерогам в Сатурне лучше всего дать имена Екатерина, Галина, Лариса, Лидия, Валерий, Юрий и Михаил.

Издание «Невские новости» со ссылкой на слова Татьяны Орловой заключило, что Ириной, Вероникой и Александром лучше всего назвать Овнов, рожденных в Марсе.

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