Гнем свою линию — гороскоп на 18 сентября

12-13 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Юпитера в Водолее акцентирует тему всеобщего блага.

Утренний аспект к Меркурию позволяет интенсивно обсуждать новости и делиться мнениями. Повышенный интерес может вызвать политическая и социальная жизнь. День внушает надежду, располагает к дружелюбию, широте взглядов, благородству, великодушию, просветительству, гуманизму, гостеприимству, а также, возможно, к некоторому авантюризму и преувеличениям. Удачный момент для мер, направленных на распространение знаний и рост популярности. Подходящий день для праздников, торжеств и реализации благотворительных программ.

Овен

Сегодня Овнам лучше искать свою удачу не в индивидуальных начинаниях, а в общих интересах, взаимной поддержке и совместной деятельности. Вместо работы на сиюминутные цели стоит вдохновенно потрудиться на будущее. День подходит для участия в крупных объединениях, долгосрочных программах, благотворительных проектах, коллективных мероприятиях, для отдыха в большой компании друзей и единомышленников.

Телец

Сегодня многие Тельцы так или иначе причастны к общим делам. У честолюбивых и социально активных Тельцов есть шанс преуспеть благодаря друзьям, оригинальному хобби, профессиональному статусу или прогрессивным взглядам. Однако их миссия будет нервирующей, энергозатратной и не всегда совместимой с личным комфортом. Успех потребует контактности, дружелюбия и понимания логики больших процессов.

Близнецы

Сегодня звезды обещают Близнецам позитивный настрой. Его причиной может стать добрая весть, похвала, интересное общение с иностранцами, влиятельными людьми, учениками, учителями, удачная публикация литературных материалов, возможность интеллектуальной разминки, пополнение знаний, расширение духовных горизонтов. Преуспеть будет проще не в одиночку, а в деловом, творческом или спортивном тандеме.

Рак

Сегодня далеко не все Раки преуспевают, будучи самостоятельными «единицами». Большинство представителей знака вынуждено скооперироваться с другими людьми (или поддерживать с ними связь, чтобы не терять нить событий). Возможно тесное общение с домочадцами, семьей или земляками, с коллегами по цеху, убеждениям или социальному статусу. Вместе будет проще получать информацию и противостоять угрозам.

Лев

Сегодня наибольший успех выпадет на долю общительных Львов, имеющих широкий круг друзей, клиентов, партнеров или покровителей. Львам, не успевшим «раскинуть сети» и завести многочисленные связи в нужных кругах, придется узнавать новости через знакомых или следить за событиями через источники массовой информации. День хорош лишь для поддержки социальных контактов, личная заметность под вопросом.

Дева

Дев ждет продолжение вчерашних дел. Не исключено, что хлопот прибавится или появится необходимость командных усилий. Удвоенного внимания могут потребовать собираемые данные и нужные для их обработки компьютерные программы. Этот день подходит для научных исследований, обучения, внештатной деятельности и работы в социальной сфере. Объектом заботы могут стать друзья, подопечные или «братья меньшие».

Весы

Сегодня Весов ждет успех, который станет для них особенно ценным, так как искупит некоторые неприятные стороны ситуации. Хорошие события этого дня помогут им не терять веру в свои силы, в любовь, дружбу, творческую искру или «поддержку свыше». Там, где невозможно материальное вознаграждение, их порадует моральная поддержка или духовная отдача - например, от учебы, воспитания детей или учеников.

Скорпион

Скорпионам придется считаться с популярными мнениями и чужими убеждениями. День требует широты взглядов и коммуникабельности. Помимо частных тем могут активно мониториться и обсуждаться социальные новости. Главным событием дня может стать семейное совещание, собрание жильцов, друзей или соотечественников, визит в экзотическое место. В доме возможны влиятельные гости или неожиданные посетители.

Стрелец

Сегодня Стрельцы в курсе всех новостей, а иногда и в центре сюжета. Стрельцам, которые не могут лично присутствовать в нужном месте, будут поставлять свежие новости очевидцы событий. Не стоит отключать каналы связи, особенно в начале дня: возможны важные известия. День помогает поддерживать связи с близкими и далекими друзьями, учениками, командой соратников. Удачны утренние поездки и прогулки.

Козерог

В атмосфере этих суток Козероги способны стать более любопытными, прогрессивно мыслящими и расточительными. Не исключено, что это произойдет под влиянием друзей. Многие Козероги не устоят перед искушением сделать дорогую необычную покупку или, как минимум, будут активно ее обдумывать. Возможен интерес к новинкам. Есть риск нарушить диету, накупить слишком много еды или перестараться с запасами.

Водолей

Этот день Водолеи проведут на позитивной волне. К ним может вернуться утерянная удача или моральная поддержка. Возможны успехи в программировании и других интеллектуальных сферах, в политике, науке, в областях, связанных с общением, образованием и иностранными языками. Получив хорошее известие или добрый знак, лучше действовать сразу. Не исключены отдельные перегибы: переедание, лишняя щедрость.

Рыбы

Рыбам день обещает тайную удачу или компенсацию за неудобства. Возможен бонус, связанный с принадлежностью к большой организации или сообществу. Найдется хорошая грань в событиях, которые еще вчера огорчали. Повышенный интерес к социальной обстановке может сочетаться с вниманием к ее этической или духовной стороне. Даже если вы на волне оптимизма, лучше не спешить с выводами и избегать начинаний.