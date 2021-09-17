Добиваемся своего всеми способами — финансовый гороскоп на 18 сентября

Идем навстречу своим целям и мечтам, не сбавляя хода.

Овен

В первой половине дня Овнам лучше заниматься урегулированием финансовых вопросов. Преуспевают работники банков, страховых агентств, бухгалтерий и все те, кто имеет дело с чужими деньгами. На вторую половину дня рекомендуется планировать подготовку отчетов и мер по благоустройству рабочего места. Работодатель может пойти навстречу вашим пожеланиям в этом.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется заниматься вопросами партнерского сотрудничества. Успешно пойдет работа с обслуживанием клиентов – вам будут выражать благодарность за хорошую работу. Хорошее время для ведения переговоров о сотрудничестве. Вторая половина дня пройдет удачнее всего для тех, кто работает с документами или консультирует.

Близнецы

У Близнецов сегодня очень продуктивный день, когда практически любая работа будет получаться легко и быстро. Первая половина дня благоприятна для восстановления гармонии в отношениях с коллегами, а также для взаимодействия с начальством. В это время вы сможете быть очень практичными в поступках. В конце дня вам могут поступить деньги на пластиковую карту.

Рак

Ракам рекомендуется в первой половине дня отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Вы сможете проявить свои таланты и способности, найти правильные решения. Хорошее время для экспериментирования в поисках более эффективных методов в работе. Вторая половина дня благоприятствует самостоятельным занятиям по обучению и расширению кругозора.

Лев

Для успешной работы Львам необходимо иметь комфортные условия труда на рабочем месте. Если этого нет, то приложите усилия, чтобы добиться улучшения – сегодня это вполне реально добиться. Работодатель может пойти навстречу в этом. Вторая половина дня благоприятствует удаленной работе с использованием интернета (фриланс). Также вы можете преуспеть в выполнении частных заказов.

Дева

Девам звезды советуют сосредоточиться на вопросах развития деловых контактов и расширения партнерства. Вам самим особенно не придется напрягаться, поскольку вокруг вас складывается благоприятный информационный фон. Можно делегировать часть своих полномочий партнерам. Отнеситесь со вниманием к предложениям о сотрудничестве – они могут поступать вам в большом количестве.

Весы

Весам звезды советуют укреплять отношения с коллегами и подчиненными. Представьте, что все они – одна большая и дружная семья. Может произойти сближение с теми коллегами, которые вам симпатичны в личном плане. При необходимости вам помогут советом и конкретным делом. Успешно идет выполнение плановых заданий.

Скорпион

Скорпионы могут более ярко проявить свои таланты и способности в профессии. Не отказывайтесь от участия в кастингах, конкурсах на звание лучшего по профессии. Ваша сила сейчас в умении находить новые решения в нестандартных ситуациях и побеждать в конкурентной борьбе. Удачно проходят рекламные мероприятия. Можно проводить операции по обмену валюты.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые реально сегодня же закончить. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня, даже если для этого вам придется задержаться на работе подольше. Также вам удастся улучшить условия труда на рабочем месте, сделав свой труд более комфортным и производительным. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе.

Козерог

Козероги преуспеют в деловых контактах, поездках, консультациях и всем том, что обеспечивает работу информационной поддержкой. Многие вопросы вы самостоятельно не сможете решить. Однако вы сможете подключить к их решению других людей, и это обеспечит успех. Используйте в полной мере имеющиеся у вас деловые связи, подключайте их к решению актуальных вопросов.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется придерживаться методичного и последовательного стиля поведения в делах. Если перед вами поставлена задача или план со сроками исполнения работы, то действуйте строго в избранном направлении, не отвлекаясь на посторонние мелкие дела. Особенно это касается руководящих работников, которым требуется проводить свои волевые решения в трудовом коллективе.

Рыбы

Рыбам звезды советуют использовать все возможности для повышения уровня образования. Вы сможете значительно расширить и обновить свои знания о профессии и тем самым стать более квалифицированными специалистами. Активнее обменивайтесь знаниями на специализированных профессиональных форумах в интернете. Оптимистичный настрой и уверенность в собственных силах помогут вам справиться с делами.