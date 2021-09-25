Почему во время ретроградного Меркурия полезно ругаться и исправлять ошибки

Нужно ли бояться ретро-Меркурия и как защититься от его воздействия?

Наш связной и коммуникатор – планета Меркурий – с каждым днём всё сильнее тормозит и с 27 сентября окажется на своём очередном трёхнедельном витке ретроградности (до 18 октября).

Нынешний цикл обратного движения Меркурия проходит по знаку Весов – свою норму 15 градусов попятного хода (с 10 по 25 градус) Меркурий пройдёт дважды. Воздушный знак Весов имеет родственную, позитивную сцену для подвижного Меркурия, вот только нужно учитывать, что Венера, управляющая на этом этапе Меркурием, до 7 октября в слабом положении, что будет сказываться на всех уровнях взаимоотношений не в лучшую сторону.

Что характерно, как раз почти вся первая неделя ретроградности Меркурия пройдёт на фоне длинной «квадратуры» с Плутоном (точный аспект 30 сентября-1 октября). Основная нагрузка этого вредного аспекта – коварство в словах и одержимость в речах. В такое время могут больно ранить слова, надолго западая в душу, нередко высказывания в это время имеют большую силу убеждений, но становятся разрушительными по сути. Это призыв и предостережение не шутить со словами, имеющими в это время большую силу влияния, тут актуальна пословица: «слово не воробей – вылетит не поймаешь» – можно получить жёсткий и мгновенный ответ. В то же время с 29 сентября по 2 октября будет сохраняться высокое напряжение в сферах транспорта, коммуникаций и связи.

В целом есть смысл вновь вспомнить типичные характерные особенности ретроградного Меркурия. Период способен помогать восстанавливать утраченные ранее отношения (в это время мы нередко сталкиваемся с бывшими друзьями, коллегами и возлюбленными), способствовать воссозданию прежних заброшенных проектов, схем коммуникаций, видов сотрудничества и контактов (благоприятными днями, связанными со всеми возвращениями в прошлые отношения, выглядят 3-4 октября). Однако на этом этапе лучше всё-таки повременить с крупными покупками (особенно сложной электроники, транспортных средств), по возможности отложить регистрацию важных документов, хирургических операций (кроме неотложных).

Ещё один период с участием Меркурия, требующий повышенного внимания, связан с тройным соединением Солнца, Меркурия и Марса (пик 6-10 октября). Этот участок обещает стать весьма бурным и контактным в информационном плане, но и аварийным, конфликтным в событийном ключе, хотя конфликты этого времени могут иметь и конструктивную основу (в первую очередь 9-10 октября). Особое внимание в быту и на транспорте нужно проявить в более напряжённые дни – 6 октября (с 12:00 до 18:00), 7-8 октября.