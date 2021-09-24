У всех нас есть какая-то причина, почему мы отказываемся от свиданий или не очень к ним стремимся.

Люди относятся к свиданиям по-разному: одних они вдохновляют и радуют, а у других вызывают дискомфорт и нервозность. Кроме того, не все свидания бывают действительно приятными и удачными.

Интроверты, например, не особо любят встречи с новыми людьми и предпочитают остаться дома, нежели выходить в свет и вести неловкие беседы.

Иными словами, у всех нас есть определённая причина, почему мы отказываемся от свиданий или не очень к ним стремимся.

Овен

Люди-Овны не особо жалуют современные свидания, так как они считают их двусмысленными, неконкретными и непонятными. Овен предпочёл бы сразу определить свои отношения и не заниматься долгим флиртом и ухаживаниями.

Телец

Тельцы – убеждённые консерваторы, скучающие по добрым старым временам, когда влюблённые парочки были полны романтических порывов.

А ещё этот знак ненавидит вмешательство современных технологий! Знакомства в интернете вообще неприемлемы для Тельца, и он не признаёт отношения на уровне текстовых сообщений.

Близнецы

Близнецы не выносят стрессовые ситуации, которые выбивают их из колеи. Когда дело доходит до свиданий и развития отношений, этот знак любит действовать неторопливо, а не опрометчиво бросаться в любовь со всей страстью, руководствуясь воздействием гормонов.

Рак

Рак неимоверно расстроен тем, что телефонная переписка и социальные сети стали играть важную роль в отношениях и свиданиях!

Самый страшный кошмар для Рака – это читать интернет-послания, отправленные им их потенциальными партнёрами. Как и Тельцы, Раки тоскуют по временам, когда пары просто встречались и общались.

Лев

Львы быстро вспыхивают чувствами и теряют голову. Именно поэтому они не испытывают энтузиазма и весьма скептично относятся к современным свиданиям, которые, по мнению этого знака, слишком поверхностные, слишком практичные, корыстные и неэмоциональные. И это очень разочаровывает Льва!

Дева

Во время свидания люди много разговаривают, но Дева не любит и не умеет поддерживать светские беседы. Ей не нравится говорить ни о чём и стараться при этом произвести впечатление, и это часто сдерживает Деву и заставляет избегать свиданий, на которых она обычно чувствует себя напряжённо и дискомфортно.

Весы

Весы предпочитают жить настоящим моментом и стараются не думать о будущем, и уж тем более ничего не загадывать. То же самое касается и свиданий. Весы опасаются, что их избранник начнёт долго и обстоятельно рассказывать им о своих далеко идущих планах, что напугает и оттолкнёт Весов.

Скорпион

Скорпионы не признают общепринятые и устоявшиеся правила свиданий, они ненавидят следовать за толпой и предпочитают вырабатывать собственную линию поведения при общении. Конечно, это далеко не всем нравится, а потому свидания Скорпиона нередко заканчиваются провалом.

Стрелец

Стрельцы ни на кого не похожи, и они хотят уникальных и особенных отношений. Этот знак живёт ради впечатлений и приключений, потому банальные свидания его не устраивают и навевают скуку. Обыденная рутина приводит Стрельца в ужас, потому он не выносит чинный и пристойный конфетно-букетный период.

Козерог

Козерог – один из самых серьёзных и прагматичных знаков. Он соглашается на свидание только тогда, когда уверен, что его драгоценное время не будет потрачено впустую, а зарождающиеся отношения обязательно перерастут во что-то ценное и важное для него.

Водолей

Для Водолеев важна моментальная искра (или та самая пресловутая химия) и мгновенная эмоциональная взаимосвязь. Этот знак не готов прилагать какие-либо усилия для долгого и усердного построения отношений.

Водолей – человек нетерпеливый, и он хочет, чтобы его сразу снесло с ног страстью и продолжалось так вечно.

Рыбы

Беспечным и отстранённым Рыбам довольно трудно признать отношения и их, так сказать, официальный статус. Во-первых, это ответственность, а во-вторых, Рыбы не любят слишком серьёзно относиться ко многим вещам, поэтому на свиданиях они избегают говорить о чувствах, а также затрагивать важные вопросы и темы.