Гороскоп на сегодня (24 сентября)

24 сентября 2021 ГороскопыНовый Крым

Овен Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете? Телец Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо. Близнецы Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках. Рак Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача. Лев Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами. Дева Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду. Весы Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом. Скорпион Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте. Стрелец Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби. Козерог Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет. Водолей Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить. Рыбы Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.

Овен Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете? Телец Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо. Близнецы Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках. Рак Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача. Лев Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами. Дева Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду. Весы Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом. Скорпион Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте. Стрелец Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби. Козерог Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет. Водолей Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить. Рыбы Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.

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