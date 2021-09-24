Астрологи назвали 6 октября идеальным днем для романтики

Удача будет возвращаться к людям в течение всего октября по нарастающей.

Астрологи утверждают, что октябрь станет благоприятным месяцем. Сразу четыре планеты перестанут быть ретроградными.

Удача будет возвращаться к людям в течение всего октября по нарастающей. Конец месяца станет временем успехов и отличного настроения, передает портал «ТОЛК». Эксперты уточняют, что главным преимуществом в этот период станет умение справляться со сложностями.

Октябрь будет включать в себя сразу несколько так называемых дней силы. Как отмечают астрологи, это время активизации внутренней энергии и множества новых возможностей. 6 октября, например, Плутон перестанет быть ретроградным. Это поспособствует массе новых знакомств, в том числе и романтических. Вообще, начало октября, как утверждают специалисты, отлично подойдет для любви и теплого общения.

Зеркальная дата 10 октября станет удачным днем, чтобы планировать будущее, а 11 октября ретроградным перестанет быть Сатурн, что сулит уменьшение мелких неурядиц и семейных конфликтов. 18 октября в «позитивное» положение вернутся такие планеты, как Юпитер и Меркурий. В этот момент в жизнь людей вернутся щедрость, творчество и доброта.