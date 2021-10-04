Лень связет по рукам и ногам — гороскоп на 5 октября

28-29 лунные сутки. Первая половина дня может пройти под знаком лени или чувственности.

Важно заботиться о здоровье и не увлекаться сверх меры, чтобы успеть восстановить энергию к вечеру. Новый поворот событий принесет вечерняя ингрессия Луны в знак Весов и в зону наступающего Новолуния. В конце дня следует беречь точку равновесия в отношениях, готовить силы для планового сотрудничества и веские аргументы для продолжения диалога, но также уточнять свои права и «держать бронепоезд на запасном пути» на случай обострения конфликта. Если вечером совершается упреждающий маневр, он должен быть мирным и конструктивным.

Овен

В начале этого дня Овнам лучше заниматься рутиной. Не стоит нарушать сложившийся баланс, даже если он вам не совсем по душе. Новый импульс событиям придаст вечер. Может назреть очередное перераспределение ролей в браке или деловом тандеме, поворотный миг в борьбе или переговорах. Играть на опережение и делать первый ход рискованно, имеет смысл дождаться сигнала (вызова, заявления, предложения).

Телец

Первая половина дня для Тельцов гармонична. Это не лучшее время для старта с нуля, но начатые дела пойдут ровно. Возможны приятные моменты в связи с творчеством и личной жизнью. Стоит отдохнуть, так как вечером события пойдут активнее и хлопот прибавится. Может появиться срочное дело, «созреть» для сотрудничества нужный человек, наметиться плановая проверка, лечебная или косметическая процедура.

Близнецы

В первой половине дня звезды советуют Близнецам остаться дома и довести до конца мелкие дела. Можно добавить в быт немного комфорта, очистив жилое пространство от старого хлама. Основное событие дня позитивно и ожидается вечером. Полезно отдохнуть, чтобы встретить этот важный момент во всеоружии. В зависимости от ситуации не будет лишней хорошая спортивная, деловая или интеллектуальная форма.

Рак

Первую половину дня Ракам стоит потратить на сбережение имеющихся ресурсов и на поддержку гармонии там, где это возможно. Вечером назреет очередной поворотный момент в семье, партнерских отношениях или на занимаемой совместной территории, не исключен новый импульс к столкновению интересов и перераспределению ролей. Пока ситуация не набрала остроту, стоит поискать компромисс или безопасную нишу.

Лев

В первой половине дня Львам стоит купить необходимое, уладить все мелкие бытовые, имущественные и финансовые вопросы - иначе беспорядок в мелочах помешает бросить все силы на главную задачу вечером. Не исключено, что день закончится свежей новостью, приливом энергии, срочными хлопотами или подготовкой к ним. Может наметиться весьма актуальная командировка или новая фаза продуктивных переговоров.

Дева

Девы могут начать этот день с заботы о своих насущных нуждах и потворства мелким капризам. Стоит найти время для личной жизни или несложного хобби. Основные силы лучше приберечь на вечер, так как именно в это время ожидается новый поворот в делах и взаимоотношениях (в том числе материальных). Срочных мер может потребовать бизнес, сделка, служба. Могут наметиться расходы или пересмотр договора.

Весы

В первой половине дня Весам лучше оставаться в тени. Ключевые события ожидаются вечером и именно в конце дня представители этого знака окажутся в центре событий. Даже если ничего не происходит, звезды советуют занять позицию низкого старта: уточнить свои принципы, продумать аргументы, проверить обратную связь, прийти в «боевую форму», держать наготове необходимый арсенал или инструментарий.

Скорпион

Утром Скорпионам поможет личная привлекательность. Благодаря ей многие дела обернутся в их пользу «без единого выстрела». Вечер может принести неотложные заботы, создать неоднозначные и потенциально критичные ситуации. Возможно, придется кому-то помочь с риском для своей работы или репутации, действовать в тени. Важно избегать споров, маневрировать строго в рамках действующих законов и правил.

Стрелец

Утром и днем возможности Стрельцов ограничены. Неопределенность момента не раз будет лишать их уверенности, ставить в неловкое или сомнительное положение. Возможно искушение уладить дело тайно или за счет чужих ресурсов. Оценивать перспективы и действовать лучше вечером: в это время заработают нужные вам схемы и каналы связи, вас поддержит друг или вы сможете сами сориентироваться в ситуации.

Козерог

Для Козерогов день начнется ровно, но затишье обманчиво. Первую половину дня лучше провести в энергосберегающем режиме, запастись мудростью и стойкостью. Вечером назреет критичный момент в карьере или в общении со значимым лицом. Если ваша психика будет дестабилизирована, вы рискуете совершить грубую ошибку. Важно оценить ситуацию, понять степень угрозы, грань допустимого в словах и действиях.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям планировать все решения и активные действия на вечернее время. В том числе это относится к путешествиям, персональным контактам и публичным заявлениям. Если утром вас одолевают сомнения, не стоит беспокоиться заранее: вечерние события сами расставят все по местам. Вы вряд ли пропустите важную новость или долгожданный сигнал, даже если они должны прийти издалека.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам оставаться сочувствующими или нейтральными наблюдателями чужих кризисов, вступая в игру лишь в крайнем случае. Например, когда без их помощи не обойтись близкому человеку или ключевому партнеру. Стоит повременить с заключением договора и ответом на вопрос. Вечером необходимо повысить степень защит: возможны сигналы тревоги, роковые острые ситуации и срочные хлопоты.