Нужна лишь поддержка — любовный гороскоп на 5 октября

Сегодня и нам, и нашим партнерам будут необходимы слова поддержки и объятия.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что важный момент в их отношениях настанет ближе к вечеру. Именно в это время определятся роли, появятся силы для разговоров и действий. Нетерпеливым Овнам опасно грубо перехватывать у партнера инициативу, но встречное движение и игра на равных всячески приветствуются.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не терять времени даром и наслаждаться любовной взаимностью в первой половине дня. К вечеру обстановка радикально изменится и утренняя идиллия может быть безжалостно разрушена. Если вас связывает с партнером общее дело, на первое место выйдет работа, а не романтика.

Близнецы

До наступления вечера влюбленным Близнецам не стоит зацикливаться на своих ощущениях (особенно на негативных предчувствиях). Звезды уверяют, что в конце дня события повернутся наилучшим образом из возможных. Появится выбор, право голоса и шанс проявить в отношениях заранее продуманную инициативу.

Рак

Сегодня Ракам стоит поберечь мир в своих отношениях и любой ценой поддерживать гармонию до наступления вечера. Тогда, если в конце дня разразится гроза, любовь устоит перед натиском испытаний. Если вам дорог ваш роман, постарайтесь заранее искренне принять некритичные недостатки любимого человека.

Лев

Утром Львы (в первую очередь, женщины-Львицы) могут увязнуть в психологически некомфортном для себя сценарии любовных отношений. Преодолеть эмоциональную зависимость и разорвать порочный круг им поможет вечер: он создаст предпосылки для личной встречи, честного разговора или открытой инициативы.

Дева

Первая половина дня позволяет Девам поддерживать огонь в костре любви и им стоит пользоваться обстоятельствами в своих интересах. Не беда, если ради сбережения мира придется в сотый раз в чем-то уступить и с чем-то смириться. Вечером свидание нежелательно, так как велика вероятность других дел.

Весы

Утром влюбленным Весам предстоит сдерживать свое нетерпение, так как обстановка для проявления их инициативы окажется не слишком подходящей. Звезды советуют им не поддаваться искушению ложным стартом и благоразумно дождаться вечера, в это время сама судьба начнет расчищать путь и давать шансы.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам тянуть со свиданием до вечера, так как в конце дня ситуация наверняка сложится не в их интересах. Зато в первой половине дня представители этого знака могут спокойно пускать в ход свое магнетическое очарование и наслаждаться тонкими нюансами любовной гармонии.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам руководствоваться в делах сердечных не только чувствами, но и разумом. А следовать этому совету окажется гораздо проще в конце, а не в начале дня. Если вы запутались или вас держат в неведении, имеет смысл набраться терпения и подождать вечернего поворота событий.

Козерог

В первой половине этого дня Козерогов может ввести в заблуждение царящая в их любовных отношениях гармония. Не у всех представителей знака будет реальный повод для беспокойства о личной жизни, но вечером всем им, без исключения, полезно проявить выдержку и заранее взять под контроль свои страсти.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть искушение пойти в любви на сомнительный компромисс. Разочарованные Водолеи могут побояться разорвать отношения, которые их не устраивают. Звезды советуют не идти на сделку со своими принципами, набраться терпения и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие дни.

Рыбы

Сегодня для любовных союзов Рыб гармоничнее первая половина суток. Вечером им важно различать испытания, выпавшие на долю их пары в целом, и личные трудности партнера: во втором случае от Рыб (особенно женщин) требуется лишь активная моральная поддержка, а не героическое принятие удара на себя.