Не даем сесть себе на шею — гороскоп на 6 октября

1-30 лунные сутки. Новолуние в Весах ставит ребром вопрос о балансе интересов.

Важно ловко отстоять свои права, не задев чужие. Назрел новый этап переговоров, сотрудничества, обмена ролями или поиска форм мирного сосуществования. Многое определит позиция конкретного лица: смелый публичный ход, остроумный аргумент, резкая критика, резонансное заявление. Особый вес получит мнение юриста, посредника, переговорщика. Портить эффект конструктивных инициатив могут конфликтность, злопамятность, язвительность, нетерпимость. Соглашения не будут окончательными. Насыщенный день для политиков, репортеров, обозревателей.

Овен

Сегодня внимания Овнов требуют связи с внешним миром. Часто - с конкретными людьми, взаимодействие с которыми идет в форме партнерства или конкуренции. Многие Овны будут связаны чужой волей, вынуждены блюсти баланс интересов и оставаться в чужой тени. Такой расклад может ранить их самолюбие и обострить личный конфликт. Рубежный момент в отношениях. Важны совместные планы. Дружба выгоднее вражды.

Телец

Для Тельцов день может стать хлопотным. Многие Тельцы будут связаны заранее заданным планом, зависимы от оперативной техподдержки или «человеческого фактора» (например, ловкости помощника). Тем не менее, звезды советуют им не пускать ситуацию на самотек и сделать со своей стороны все возможное: от взаимных дружных усилий зависит здоровье, успех, работа, судьба отношений или желаемый исход дела.

Близнецы

Сегодня Близнецы проверят эффект от своих работ, тренировок или творческих поисков, а заодно меру своей удачливости. Некоторым Близнецам предстоит активно поддержать своих детей или учеников. Велика вероятность успеха. День будет важен вдвойне, если планируется рискованный бизнес-ход, рекламная акция, спортивное состязание, резонансная дискуссия или публикация «горячего» литературного материала.

Рак

День может быть отмечен для Раков знаменательным событием в их семье или близком кругу. Возможен деловой, жилищный или территориальный спор. В центр внимания попадет яркая персона, с которой придется считаться. Если вы сильны и смелы, вероятен конфликт, а если слабы, придется потесниться. Хороший вариант - договор, важно искать точки соприкосновения интересов и иметь правовую базу для соглашений.

Лев

Сегодня резонансное событие произойдет в привычном окружении Львов или в их среде виртуального общения. Возможна новость, поездка, визит, заявление, дискуссия. Судьба подарит яркого собеседника, партнера или попутчика. Героями дня могут стать сами Львы благодаря общительности, мобильности, эрудиции и остроумию. К этим качествам звезды советуют добавить дипломатичность и заботу о справедливости.

Дева

Сегодня внимания Дев требуют финансовые и деловые вопросы. Может решиться судьба какого-то соглашения, вложения, вещи или объекта. Главный инструмент достижения цели - переговоры. Высказав собственную позицию, важно услышать встречное мнение покупателя, продавца, партнера, посредника, коллеги, эксперта или другого человека, вовлеченного в события. Компромисс будет временным, но вполне рабочим.

Весы

Весов ждет важный день. Многие Весы окажутся лидерами и объектами внимания, станут для своего окружения источником новостей или рупором идей. К успеху может прилагаться «ложка дегтя»: зависть, злословие. Многое зависит от линии поведения: манеры речи, личной позиции. При общей дружелюбной политике есть искушение проявить долю агрессии на словах и на деле, злоупотребить силой или популярностью.

Скорпион

Для Скорпионов это насыщенный, энергозатратный и потенциально коварный день. Выбирать его для продвижения своих личных интересов не стоит: будет сложно действовать открыто и выступать от собственного имени. Многие Скорпионы будут активно вовлечены в чужие дела. Некоторые ходы и роли будут навязаны им людьми или обстоятельствами. Не исключены интриги за спиной, могут активизироваться тайные враги.

Стрелец

Сегодня Стрельцам невыгодно быть одиночками. Звезды советуют им примкнуть к знакомой дружной команде, разделив с ней ее тревоги и успехи. «Персоной дня» может стать друг, ученик или партнер, с которым Стрельцы связывают свое будущее: заявление или поступок этого человека могут определить дальнейший ход событий. Стрельцам-лидерам желательно иметь поддержку группы и выступать от имени широких масс.

Козерог

День станет рубежным для планов Козерогов, затронет их карьеру, социальный статус, значимые связи, жилищные условия или семейное положение. Важна позиция партнера, родителя, работодателя, юриста или другой персоны, влияющей на дело, а также выдержка самих Козерогов (особенно если на них легло бремя трудных решений). Возможен тест на дипломатичность, на умение принять разочарование или критику.

Водолей

Сегодня звезды помогут Водолеям решить в свою пользу некий критичный вопрос. Можно рассчитывать на благосклонность старых знакомых, в том числе за рубежом. Наряду с учетом персональных интересов сторон сыграют важную роль общие соображения гуманности, законности и справедливости. Многое решит мнение заинтересованного лица, резонансная новость или публикация, судьбоносное путешествие или визит.

Рыбы

Рыбам стоит начать этот день с проверки систем безопасности: даже если ничто не предвещает проблем, ситуация остается критичной и в любой момент может задеть слабое место. Трудности дня носят адресный характер, возможен личный кризис у вас или у тех, кто вам небезразличен. Роковую роль может сыграть контакт из прошлого. Стоит воздержаться от инициатив и суеты, за исключением экстренных случаев.