Стоит довериться судьбе — любовный гороскоп на 7 октября

Сегодня в отношениях лучше плыть по течению — точно прибьет к берегу любви.

Овен

Сегодня Овнам не стоит форсировать развитие любовных отношений. Даже если все хорошо, им и их партнерам не помешает немного отдохнуть друг от друга. На фоне волнующих событий вероятна нервозность, позитивные моменты могут видеться в мрачном свете. В случае размолвки есть риск усугубить конфликт.

Телец

Сегодня во взгляде Тельцов на любовь что-то изменится. Возможна неопределенность в отношении к происходящему. Наиболее сложен вечер: это время вынужденного отчуждения, недоверия или разочарования, не исключены обиды и подозрения. Лучше «не нагнетать» и не спешить с выводами. Свидания нежелательны.

Близнецы

Сегодня утром влюбленные Близнецы полны идей и готовы повторить свои вчерашние подвиги, но продолжение игры в том же бодром темпе может оказаться им не по силам. Встречаться и вести переписку звезды советуют утром, так как вечером не исключено внешнее препятствие или неожиданный эмоциональный спад.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам увлекаться выяснением отношений. Если утро начнется со вчерашнего спора, не стоит его затягивать. Имеет смысл прислушаться к словам партнера: вероятно, это окончательное решение и своего рода ультиматум. Вечер - неподходящее время для свиданий и личных контактов.

Лев

Сегодня Львам лучше не терять время и обсудить с партнером все горячие темы еще с утра. Вечером имеет смысл заблаговременно рассчитать и установить в личных отношениях оптимальную дистанцию - иначе об этом позаботятся обстоятельства, добавив к внешнему барьеру поток тех или иных негативных эмоций.

Дева

Девам важно сделать выводы из разговора с нынешней пассией или воспоминаний, которые преследуют их в связи с любовным прошлым. Ситуация медленно и верно подводит к прояснению долгих недоразумений и сбросу накопившегося негатива, но необходимое условие исцеления - сказать себе всю неприятную правду.

Весы

К Весам звезды спешат с хорошей и плохой вестью. Хорошая заключается в том, что в любовной истории наметилась новая приятная страница, а плохая состоит в том, что поймать попутный ветер счастливых перемен удастся не сразу. На пару дней в цепочке свиданий и активных контактов лучше сделать перерыв.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам набраться терпения во всем, что связано с личной жизнью, стать скромнее в поведении и запросах. Стоит отложить попытки знакомства, продолжения беседы, выяснения отношений. Упрямая борьба с ходом событий вечером обернется дополнительными досадными ограничениями.

Стрелец

Атмосфера этих суток способна сделать влюбленных Стрельцов пессимистами, но на деле все не так плохо. Чтобы в личной жизни стало больше гармонии, достаточно отказаться от того, что ее осложняет - например, избавиться от токсичного наследия любовного прошлого и оборвать тупиковые сюжетные линии.

Козерог

Козерогам стоит взять паузу в любовных делах, чтобы переждать неудачный период. Нужные перемены сейчас идут подспудно и могут быть не видны даже вашему внимательному глазу. Любимый человек склонен искать к вам подходы не явно, а тайно. Не исключено, что о том же думает ваш партнер из прошлого.

Водолей

Водолеям сегодня лучше не форсировать события и свести общение с любимым человеком к безопасному минимуму. Общая перспектива в делах сердечных начинает обнадеживать, но в данные сутки все обернется не лучшим образом: высока вероятность отката назад, отказа, препятствий и знакомых разочарований.

Рыбы

Влюбленным Рыбам важно помнить, что сейчас у них мало рычагов воздействия на ситуацию. Лучше довериться судьбе, а своей главной целью сделать сохранение личного достоинства и верность своим идеалам. Именно это станет залогом будущего счастья, если в нынешних отношениях произошел необратимый разлом.