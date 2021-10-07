Сокращаем путь к мечте — гороскоп на 8 октября

2-3 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе разжигают аппетиты и создают ситуации искушений.

Под влиянием неожиданного события скромность запросов сменится их бурным ростом. Возможны избыточные траты, злоупотребления экзотикой, чувственные излишества, попытки решить личные задачи за счет коллективных ресурсов или сбыть ненужное под видом благотворительности. Экстравагантные прихоти будут часто навязаны извне (друзьями, социумом), поэтому в выигрыше могут оказаться одиночки. Они могут погрузиться в мир музыки, духовной жизни или виртуального изобилия. Нежелательно вести переговоры и заниматься рутиной.

Овен

Сегодня многих Овнов будет отличать повышенная чувственность и богатая фантазия. Сложные стороны этого дня - податливость на соблазн и склонность к авантюрам (особенно под чужим влиянием или в надежде произвести впечатление). Легко утратить чувство меры и перейти критическую черту. Вести переговоры и сотрудничать стоит лишь с проверенными людьми, так как есть риск столкнуться с мошенничеством.

Телец

На Тельцов сегодня воздействует эмоциональная и духовная атмосфера в их окружении. Возможны моменты идеализации и завышенных ожиданий (особенно при контактах с популярными людьми или иностранцами). Побуждая к благородству и дружелюбию, этот день также оживляет идейные разногласия. Есть риск обольщений. Возможны сюрпризы и щедрые дары с тайным подвохом. Проявляемые чувства стоит «делить на два».

Близнецы

События дня могут встретить у Близнецов глубокий эмоциональный отклик. Возможна мечта об идеальной карьере или надежда сделать благое дело. Вероятна чрезмерная реакция на служебные и медицинские мелочи, повышенная мнительность и склонность «раздувать из мухи слона» при симптомах недомоганий. Не исключены сюрпризы в общении с иностранцами, коллегами на аутсорсе или международными организациями.

Рак

Сегодня звезды сулят Ракам душевный подъем, но советуют не упускать из виду его причину. В эти сутки легко взять у своей богатой фантазии вдохновение в кредит и начать мысленно опережать события. Не исключен такой сценарий и в материальной сфере - например, можно поддаться искушению взять ненужный займ. Лучшие занятия - музыка, уход в виртуальный мир, в любовные переживания или в духовную жизнь.

Лев

Сегодня Львы чувствительны, не всегда могут управлять своими душевными порывами, инстинктами или привычками. Это делает их уязвимее даже при наличии рационального ума, связей, технической оснащенности или физической ловкости. Легко забыть о мере в питании, в любви к близким или восхищении кем-то, в гостеприимстве, в защите своих владений или убеждений. Есть риск перейти черту, находясь в гостях.

Дева

Девам сегодня трудно мыслить в рациональном ключе, так как их постоянно сбивают с толку необычные переживания. Это могут быть воспоминания, дорожные впечатления, загадочные чужие поступки, неожиданные вести издалека. Возможен интерес к мистике или тайной подоплеке событий. Успех общения будет зависеть не столько от логических аргументов сторон, сколько от эмоционального и духовного резонанса.

Весы

Весам стоит отложить дела, требующие подвижности, общительности и здравой личной позиции. Инертность сегодня мешает им шагнуть даже в желанном и назревшем направлении. Возможна экстравагантность в запросах, зацикленность на чувственных ощущениях, озабоченность материальным положением, расточительность, склонность к перееданию. Вместо покупок первой необходимости не исключены траты на излишества.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут возрасти запросы. Возможен соблазн вознаградить себя за пережитые неприятные минуты и вынужденные лишения, а также страх пропустить счастливый шанс. Экстравагантный пример может подать окружение. Итогом станут те или иные злоупотребления. Любой успех будет даваться дорого и иметь побочные эффекты. Не стоит спешить за удачей, которая через несколько месяцев придет сама.

Стрелец

У Стрельцов появляется шанс внести в свою жизнь больше порядка и гармонии, но сегодня им будет трудно оценить этот дар судьбы. День может заглушить их личное чувство меры, склонить к знакомым излишествам, усилить тягу к тайным нездоровым увлечениям, спровоцировать неожиданные траты и экстравагантные капризы. Если нет возможности получить желаемое в реале, многие Стрельцы уйдут в виртуальный мир.

Козерог

Сегодня для Козерогов становятся немалым искушением масштабные нетрадиционные решения - например, крупные покупки, кредиты или солидные вложения. Не исключен соблазн выплеснуть накопившиеся чувства или удовлетворить давнее оригинальное желание. Звезды намекают, что подобный ход сейчас сулит больше вреда, чем пользы и способен создать вам проблемы в будущем. Небезопасно поддаваться чувству мести.

Водолей

Сегодня Водолеи способны броситься из одной крайности в другую, объясняя свой порыв важной целью. Возможна попытка оправдаться или наверстать упущенное. Несмотря на душевный подъем, успех на этом поприще сомнителен, а побочные эффекты вредны. Легко утратить чувство меры или реальности, нарушить базовый принцип. Опасно принимать слишком щедрые авансы и компенсации, увлекаться благотворительностью.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам поддаваться всеобщему ажиотажу, позитивному или негативному. Поступив таким образом, велика вероятность оказаться замешанным в коллективных процессах и поставить себя в зависимость от них больше, чем следует. Стоит внимательнее выбирать друзей. Удвоить бдительность и разборчивость желательно Рыбам, живущим за рубежом или намеренным эмигрировать в ближайшее время.