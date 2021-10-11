Друзья-предатели среди знаков зодиака

Конечно, мы не выбираем друзей по знаку зодиака — но кое о чем дата их рождения может предупредить, уверены астрологи.

В интервью «Пятому каналу» астролог Алексей Фандеев рассказал, что нелегко приходится с воздушными знаками — Близнецами, Весами и Водолеями.

Компанейские и любящие внимание к себе, они легко забывают о чужих эмоциях и интересах. Близнецы легко могут сказать что-нибудь обидное, Водолеев часто не заботят чужие проблемы, а Весы не прислушиваются к потребностям близких.

Земные знаки — Козерог, Дева и Телец — мечтают найти дружбу на всю жизнь, но рядом с ними поджидают свои трудности. Так, Козероги могут быть предельно злопамятными.

Девы обожают говорить (на их взгляд) правду, не считаясь ни с чьими чувствами, а Тельцы любят повеселиться за чужой счет.

Симпатичнее всего в плане дружбу астрологу кажутся огненные знаки — Овен, Стрелец и Лев. Он хвалит их за эмоциональность, надежность и активность. Водные знаки тоже не подведут. Скорпион, Рак и Рыбы, конечно, рождены, чтобы манипулировать, но привязавшись к человеку, пожертвуют ради него чем угодно.