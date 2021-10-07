Почему октябрь 2021 года запомнится нам надолго

Романтика будет витать в воздухе, и очень важно в этот момент чаще знакомиться и влюбляться.

С 7 октября практически на месяц (до 5 ноября) Венера переходит из знака своего заточения – Скорпиона в радушного Стрельца.

С этого момента владычица любви и гармонии разрушает зависимую связь с Марсом и символически переходит в компанию к разухабистому гиганту Юпитеру и эксцентричному Урану. Более того, Венере в ближайший месяц можно отдать статус «козырной дамы» – под её управлением пока остаются три планеты Солнце, Марс и Меркурий.

В целом, общую программу Венеры в Стрельце, безотносительно к влиянию других конфигураций планет можно считать вполне конструктивной. За месяц Венера пройдёт несколько дружественных аспектов с Сатурном (13 октября), Меркурием (16-17 октября) и Юпитером (28 октября), что расширит возможности для позитивных контактов, романтических встреч, творческой работы. Да и вообще сцену Стрельца для Венеры (или наоборот) можно считать достаточно декоративной и панорамной. В другом виде слияние Венеры со Стрельцом можно представить как сложную композицию для ландшафтного дизайна.

Так или иначе период транзита Венеры по Стрельцу обещает оживление в вопросах любовно-романтической сферы, причём со своими типичными узнаваемыми чертами – искренней верой в идеальные отношения, несгибаемым оптимизмом чувств, преувеличениями и переоценкой качеств. Традиционно это время процветания контактов с иностранными партнёрами, другой культуры, можно встретить или завязать деловые отношения на международном симпозиуме или корпоративном съезде, в дальней поездке/командировке.

Пожалуй, наиболее заметный резонанс в романтической сфере, время влюблённостей и очарований принесёт период 26-28 октября, когда Венера пройдёт мажорные аспекты с Нептуном и Юпитером. В эти дни сфера отношений может существовать условно «там за горизонтом»: с одной стороны, может наблюдаться сильная интуиция, прозрение, с другой стороны, чувства этих дней могут напоминать мираж, слишком туманные эмоции, чтобы им доверять.

Благоприятной для творческого поиска, исследований, экскурсионных поездок, посещения культурных объектов станет неделя с 13 по 19 октября включительно.