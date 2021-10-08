Захочется написать бывшему — любовный гороскоп на 9 октября

Сегодня мы вновь вспомним о прошлой любви, но не стоит погружаться в ностальгию полностью — ничего хорошего из этого не получится.

Овен

Сегодня Овнам лучше планировать свидание на вечер. К этому времени причудливые неосуществимые фантазии сменятся надежным беспроигрышным сценарием, который никогда не подводил их в общении с представителями другого пола. Свободные Овны смогут восстановить симпатии в чужом городе или далекой стране.

Телец

Тельцам звезды намекают, что в любовные отношения пора внести долю разнообразия. Опасные авантюры не рекомендуются, но вполне уместны отдельные новые нотки юмора, романтики или экзотики. Приветствуются разумные обновления в интимной сфере. Можно иначе взглянуть на финансовые и идейные разногласия.

Близнецы

Влюбленных Близнецов вплоть до вечера могут преследовать навязчивые мыслеобразы с негативным оттенком. Звезды советуют им отбросить преждевременные опасения и дождаться вечера: все сложится как нельзя лучше. Возможно, любимый человек сам выйдет на контакт или появится у порога собственной персоной.

Рак

Сегодня к большинству Раков не применимо определение «неудачник в любви», но они хотят большего. Не исключено, что именно отсюда будут происходить все их страдания, реальные или надуманные. Им важно довериться судьбе: часа, когда она им улыбнется по-настоящему, осталось ждать совсем недолго.

Лев

Львам стоит перенести любовные планы на вечер: это время удачи, взаимной симпатии и согласия. Важно не пропустить отличный момент, позволяющий придать отношениям новый здоровый импульс. Свободным Львам лучше не стремиться к новым горизонтам, а сделать еще одну попытку в уже знакомом направлении.

Дева

Пока не настал вечер, многие Девы предпочтут в любви покорность доброму или злому року, но к концу дня почти все представители знака внезапно станут находчивыми и предприимчивыми. Возможно, к этому их подтолкнут изменившиеся обстоятельства, дающие простор для маневра и возможность что-то исправить.

Весы

Сегодня влюбленным Весам стоит сочетать свое нетерпение с выдержкой, иначе темперамент сыграет с ними шутку и подтолкнет их к фальстарту. Лучше проявить активность вечером и выбрать для свидания уже знакомый сценарий. Это отличный момент для попытки восстановить прерванные или забытые отношения.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше налаживать личные связи вечером. Утренние и дневные часы могут оказаться временем избыточных ожиданий, искаженного представления о намерениях судьбы или о своих возможностях в текущем моменте. Также звезды рекомендуют отложить до конца дня выбор подарка любимому человеку.

Стрелец

Стрельцы могут надеяться на подвижки в своих любовных делах с наступлением вечера. В это время возрастет их привлекательность для лиц противоположного пола, они станут предприимчивее и остроумнее, все их порывы будут уместными. Романтизм может уживаться в их маневрах с привычкой или расчетом.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит ждать идеальных условий для своих любовных маневров. Утром они весьма проницательны, но настроены скептично и пассивно. Вечером их может охватить романтический азарт, но они часто будут действовать себе во вред. Может напомнить о себе старая история или далекая любовь.

Водолей

Сегодня любовная фортуна вспомнит о Водолеях вечером. Даже если не сбудутся все их заветные желания, они могут рассчитывать на гармонию отношений, симпатию и обнадеживающий поворот событий. Многие Водолеи будут неплохо владеть своими чувствами, смогут прогнозировать и контролировать ситуацию.

Рыбы

Сегодня Рыбы неравнодушны к своим прошлым любовным увлечениям и идеалам (особенно если они связаны в их памяти с путешествиями, духовными исканиями или значимыми жизненными вехами). Им будет трудно бороться с искушением узнать что-то о прежней пассии или встретиться со своим бывшим партнером.