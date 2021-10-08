Исполняем свои желания — гороскоп на 9 октября

3-4 лунные сутки. Сегодня все мероприятия лучше планировать на вечер.

Утром поступки часто будут диктоваться психологической зависимостью или фантазией, далекой от реальности. В конце дня Луна в Стрельце добавит событиям динамики и откроет пути сообщения. Станут управляемыми чувства и аппетиты, начнут соблюдаться ритуалы. Уместны и плановые, и спонтанные акции. Получат удачный импульс романтические отношения. Настанет подходящее время для старта познавательных и развлекательных начинаний, поездок, переговоров. В поле интересов могут попасть другие культуры, иностранные связи, далекие симпатии из прошлого.

Овен

Позитивные перемены ждут Овнов вечером. Именно к концу дня они избавятся от навязчивой тяги к излишествам и вернутся к правильным ценностям, станут увереннее в себе и удачливее в любви. Наметится успех в путешествии, сотрудничестве, дружеском общении или деловых переговорах. В качестве бонуса появится законная возможность расширить перспективы на будущее и укрепить взаимные симпатии за рубежом.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не диктовать свои условия, а проявить психологическую гибкость. День помогает адаптироваться к смене часовых поясов и новым акцентам в постоянных союзах, личных и профессиональных. В экзотическом месте, в гостях или в другой стране он поможет подстроиться под местный культурный код. В финансовой сфере может получить особую роль иностранный сектор, например, зарубежный вклад.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам лучше не торопить события и относиться бережнее к своему здоровью. Можно позволить себе минуту слабости. Вечером наладится диалог и установится эмоциональный контакт, нужные люди могут сами выйти на связь. Придет долгожданное приглашение, подтверждение или знак симпатии. Возможны вести издалека. Получат хороший импульс свидания, переговоры и любые совместные акции.

Рак

Утром Раки будут склонны к масштабным идеям и глубоким переживаниям. Возможна склонность драматизировать ситуацию и придавать некоторым вещам чрезмерное значение. Душевный подъем в течение дня иссякнет, придется отказаться от ряда надежд - но вечер даст новую пищу для ума и поле для действий. Появятся силы для заработков, тренировок, хлопот по дому, забот о здоровье и красоте, ухода за питомцами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам ждать вечера: именно в это время обстоятельства начнут складываться благоприятным для них образом, и люди часто будут сами идти им навстречу. Стоит перенести на вечернее время любую задумку, будь то деловая акция, спортивная тренировка, познавательная экскурсия, поездка или романтическая встреча. Имеет смысл отложить до конца дня переписку и тесный контакт с детьми.

Дева

Первую половину этого дня Девы проведут под впечатлением вчерашних событий, что порой будет мешать им правильно расставить акценты в изменившейся ситуации. Самым интересным и потенциально продуктивным периодом окажется вечер. Может появиться приятный повод для плановых перемен в быту, тесного контакта с домочадцами, питомцами или визита в гости к старым знакомым (соотечественникам, коллегам).

Весы

Весам не стоит спешить с инициативой. Как бы ни хотелось высказаться, дать ход делу или отправиться в путь, лучше отложить старт на вечер: именно в это время звезды обеспечат удачное стечение обстоятельств. Возможно, еще не будет «фанфар и красной дорожки», но нужные пути и каналы связи уже откроются. Лучше опираться на знакомые маршруты, на симпатию прежних партнеров и поддержку старых друзей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вправе ориентироваться на свои ощущения и потребности, но им не стоит потакать всем своим порывам. Чем навязчивее желание, тем важнее дать ему «отстояться» хотя бы до вечера. Стоит перенести на вечер все контакты, деловые встречи, платежи, покупки и взаиморасчеты. Может возрасти интерес к зарубежным вкладам, иностранным товарам, покупателям за границей или валютным операциям.

Стрелец

Первую половину дня Стрельцам лучше провести в одиночестве или тайном убежище. Это время чувствительности и податливости на искушения. Вероятны инертность, зацикленность на желаниях и уход в виртуальную сферу. Вечер поможет взбодриться, вернет в реальность, усилит обаяние, добавит энергии, красноречия и удачливости. Можно пускаться в путь, включаться в дела, повиноваться своим вкусам и импульсам.

Козерог

Сегодня Козероги проницательны и часто оказываются провидцами в отношении будущего. Утром интуиция будет призывать их к пассивности. За дела лучше браться вечером: это отличное время для тайных маневров на законной основе с целью правки ошибок, разведки, тренировки или подстраховки. Если нет срочных дел, не повредит интеллектуальная или физическая разминка, полезен системный экскурс в прошлое.

Водолей

Первую половину дня Водолеям важно пройти без эмоционального негатива. В это время им стоит бороться со своими импульсами, если они толкают к активности: велика вероятность оказаться в тупике, опередить события или потерпеть неудачу. Зато вечер окажется приятным и предсказуемым. Стоит отложить на вечернее время важный визит, отправку в путь, личное свидание или начало коллективного мероприятия.

Рыбы

В сложившейся ситуации Рыбам полезно найти ориентир, источник подсказок или подстраховку. Лучше, если таких каналов будет несколько. Звезды советуют искать их вечером, используя для этого знакомые программы, сервисы или связи. Возможно, придется освежить в памяти прежние знания или заново изучить маршрут. Могут помочь справочники, путеводители, учебники, архивы, своды законов или былые симпатии.