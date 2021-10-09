Прислушиваемся к голосу разума — любовный гороскоп на 10 октября

Сегодня очень важно смотреть на отношения трезво и оценить поступки партнера.

Овен

Сегодня звезды делают все возможное, чтобы помочь Овнам в гармоничном развитии любовных отношений (особенно если у них роман с иностранцем, представителем чужой культуры или «неуловимым» партнером, вечно пропадающим из поля зрения). Отличный день для совместного путешествия и взаимного обучения.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам избегать в отношениях застоя, рутины и скуки, чаще включать фантазию. Если пришла идея отправиться в путешествие по забытым местам, чему-то научиться или сыграть в игру «двое на необитаемом острове», реализуйте план немедленно: завтра для него может не быть условий.

Близнецы

Сегодня Близнецам не составляет труда покорять сердца благодаря широкому спектру природных талантов, энергии, остроумию, неповторимой изюминке в личном образе и манерах. Они легко «разговорят» замкнутого партнера и не растеряются, если нужно поддержать диалог с объектом симпатий на чужом языке.

Рак

Сегодня звезды предлагают Ракам динамичный ритм развития отношений и советуют быть расторопнее, если они хотят преуспеть в любви. Неплохой способ напомнить о себе - предложить услуги: помочь с учебой, техникой или домашним любимцем, продемонстрировать ловкость или эрудицию в животрепещущем вопросе.

Лев

Сегодня Львы могут смело делать свой ход в любви. При этом им важно не претендовать на роль локомотива отношений, помнить о красоте совместной игры и делить инициативу. Есть шанс восстановить даже безнадежный роман. Укрепить взаимность поможет совместное увлечение (лучше активное и экзотическое).

Дева

Сегодня Девы покоряют своих избранников и избранниц сочетанием юмора, романтизма и заботливости. Чтобы обеспечить достойный антураж свиданию, Девы буквально собьются с ног и не будут считать это большой жертвой со своей стороны. Важно, чтобы после этого у них остались силы на собственно романтику.

Весы

Этот день позволяет Весам смело захватить интеллектуальное и духовное лидерство в отношениях и успешно его удерживать, что станет истинным даром судьбы для представителей сильного пола. Женщинам-Весам стоит знать меру в активности, так как роль амазонки грозит им частичной потерей женского обаяния.

Скорпион

Скорпионам стоит добавить в отношения долю динамики и интриги: сменить место встречи, отправиться в поездку. Романтические авантюры этого дня - повод блеснуть знаниями или средство расширить кругозор. Хорошо, если любовная игра сплетется с деловым или спортивным азартом, духом юмора и приключений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы естественны и непосредственны, блещут остроумием, эрудицией и обаянием. Вдобавок, звезды благосклонны к их капризам и не прочь подыграть им в момент флирта. Неудивительно, что они имеют большой успех у представителей другого пола, в том числе у бывших поклонников и возлюбленных.

Козерог

Сегодня линию поведения влюбленным Козерогам подскажет обстановка, стоит ей довериться. Следуя знакам судьбы или требованиям момента, они добьются в личных отношениях определенных успехов. Также день поможет им навести порядок в своей прежней любовной биографии, прояснив в ней некоторые детали.

Водолей

Сегодня взгляд влюбленного Водолея может оказаться обращен в прошлое. События этого дня создают иллюзию включенной машины времени, перенося их в забытый мир гармонии, романтики и любовных надежд. На вопрос, есть ли шанс выстроить на этой основе будущее, звезды отвечают «да» и советуют не медлить.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам опасно становиться заложниками своего воображения и природного идеализма. Ближайшие недели - пора заманчивых романтических грез, которые легко могут сбить Рыб с толку, если они оторвутся от действительности. Им стоит чаще прислушиваться к голосу разума и мнению окружающих.