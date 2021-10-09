Родиться в ретроградный Меркурий: как это влияет на натальную карту

Родившиеся в этот период люди делятся на четыре типа.

В силу определенных астрономических закономерностей Меркурий периодически меняет направление своего движения относительно звезд и движется вспять. Эта аномалия может отмечаться до трех раз в год и продолжается три недели. На самом деле на небе наблюдается оптическая иллюзия, так как все планеты движутся в одном направлении, но с разной скоростью.

Положение планет и их движение оказывают неоспоримое влияние на натальную карту человека. Такие сведения указываются в расчете, так как они влияют на характер человека и его дальнейшую жизнь. Считается, что обладатель ретроградного Меркурия в прошлой жизни, отворачивается от внешнего и фокусируется на внутреннем мире. Такой человек в прошлой жизни многого добился в общении с окружающим социумом, получил заслуженный успех, поэтому в нынешнем воплощении ему предоставляется отдых и возможность сконцентрироваться на самом себе.

Кроме этого, в период ретроградного Меркурия могут происходить различные события с отрицательной окраской. Люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми, склонными к неправильным и поспешным решениям. Если знать о наступлении такого периода, можно предотвратить многие отрицательные события в своей жизни, в том числе неудачную поездку или ссору.

Влияние ретроградного Меркурия на натальную карту

Если смотреть на аномалию, связанную с ретроградностью Меркурия, то можно сказать, что в этот период планета замедляет свой ход по отношению к другим небесным телам. Поэтому со стороны кажется, что все планеты движутся вперед, а Меркурий пятится назад.

В натальной карте ретроградный Меркурий может указывать не только на творческую личность, но и на наличие возможных неприятностей в бизнесе, во взаимоотношениях. Благодаря расчету можно предугадать неудачу и не идти на поводу у эмоций, принимать взвешенные решения или отложить их до более безопасного времени. Кроме этого, Александр Зараев, глава астрологической школы в России, сообщает, что планеты оказывают влияние на органы и системы в организме человека. Поэтому на самом деле планета влияет на нервную систему, головной мозг, нейронные связи. В такой период ретроградности отмечается снижение скорости мышления, страдает способность обрабатывать информацию.

Как часто Меркурий вступает в ретроградный период

Обычно период ретроградности происходит не более 3 раз в год. В это время наблюдателю с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении, хотя по факту, она просто замедляется.

Заметить в 2021 году движущийся Меркурий в обратном направлении можно будет:

с 30 января по 21 февраля 2021 года;

с 30 мая по 23 июня 2021 года;

с 27 сентября по 18 октября 2021 года.

Во время ретроградного Меркурия рекомендуют плыть по течению, наблюдать и отложить принятие решения на более благоприятное время.

Что можно и что нельзя делать в период ретроградности Меркурия

Александр Зараев утверждает, что любые начинания не имеют стратегической программы, они недальновидны и не приведут ни к чему, человек зря потратит свою энергию. Лучше всего в это время не отправляться в дальние поездки или путешествия, так как это может привести к неприятностям в дороге: поломке машины, значительным тратам, проблемам. Если пришлось отправиться в командировку, то стоит следить за своими вещами и документами. Астролог не советует в это время совершать крупные покупки.

В период ретроградности не стоит заниматься важными делами, принимать судьбоносные решения. Рекомендуется уделить внимание старым делам, закончить проект, избавиться от старых вещей. В период ретроградного Меркурия можно расставаться с ненужными людьми, завершать бракоразводный процесс.

Как влияет ретро-Меркурий при рождении на жизнь ребенка и его становление

При составлении натальной карты у астролога или через онлайн-сервис можно ввести все сведения о рождении и узнать, о присутствии ретроградного Меркурия в натальной карте. Он отразится в натальном круге в виде буквы «R». Такие люди комфортно себя чувствуют в период ретроградности. Однако им также не советуют заниматься новыми делами, стоит уделить больше времени подготовке к новым проектам.

Если родился в период ретроградного Меркурия, то можно говорить о присутствии одного из четырех типов мышления.

1. Интуитивный тип — такие дети склонны искать ответы на различные вопросы. Однако по мере накапливания информации, человек возвращается к старым нерешенным вопросам, которые остались в резерве бессознательного. Поэтому такие люди могут страдать психическими или физическими расстройствами. Из известных личностей с таким типом мышления были: Роберт Бернс, Агата Кристи, Жорж Сименон, Михаил Булгаков.

2. Реактивный тип — такие личности любопытны, они интересуются внешним миром. Для того чтобы ребенку или взрослому понять себя, он обращается к внешнему миру и сведениям о нем. Такие люди склонны быстро обрабатывать получаемую информацию. С подобным типом мышления можно выделить Гоголя, Горького, Канта, Фрейда, Пушкина, Ломоносова, Ньютона, Кеплера, Байрона.

3. Адаптивный тип — связан с выстраиванием модели мира по кирпичикам, такие люди хорошо приспосабливаются к любым изменениям, у них на все есть свое мнение и видение. Люди с ретроградным Меркурием с адаптивным мышлением более устойчивы и стабильны по отношению к любым изменениям. Все события в своей жизни они воспринимают как нечто неизбежное и предопределенное, относятся к судьбе как фатуму. К личностям с подобным типом мышления стоит отнести Ленина, Маркса, Герцена, Декарта, Карамзина, Дарвина, Жукова.

4. Консервативный тип — говорит о том, что человек больше тяготеет к внутреннему миру. Тяжело приходится детям с таким типом мышления, они имеют глубокие знания и необычные способности. Если они заинтересовались одной проблемой, то она может превратиться в навязчивую идею. Известные личности: Достоевский, Александр Блок, Фет.

Влияние ретроградного Меркурия прослеживается в период становления личности, такие люди чаще всего тяготеют к тому или иному таланту. Следует обратить внимание, к чему лежат способности у ребенка с отметкой ретроградности, чтобы он смог максимально реализовать себя.