В голову придут идеи на миллион — гороскоп на 11 октября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце не приветствует скуку и рутину, может удерживать взгляд на далеких горизонтах и побуждать к идеалистичной позиции.

По возможности, стоит избегать включения в повседневные дела и погружения в бюрократические тонкости. Не стоит и торопиться с переходом на официальный стиль общения. Желательно не медлить с завершением важного разговора, продолжением исследования или поездки, наилучшее время для этого - утро. Поклонникам ночного образа жизни стоит быть настороже, так как вечером снизится удачливость, и начнут расти риски, возможно нагнетание негативных мыслей и эмоций.

Овен

Сегодня Овнам нелегко загнать себя в строгие рамки официоза и сосредоточиться на деловых вопросах. Вплоть до вечера их может сопровождать легкомысленный, романтичный или идеалистичный настрой, созданный уик-эндом. Вместо насущных забот «здесь и сейчас» многих Овнов будут манить далекие горизонты. Чувство долга и серьезность появятся ближе к ночи, перед сном полезно распланировать дела на завтра.

Телец

Сегодня Тельцам лучше избегать ответственных шагов и контактов в официальном стиле. Концентрации на важных задачах помешает неделовой настрой или обстановка. День больше подходит для непринужденного взаимодействия в свободной манере с минимумом условностей. Можно продолжить вчерашнее неформальное мероприятие, поддержать необычные связи. Кабинетным совещаниям стоит предпочесть беседы вне офиса.

Близнецы

Этот день Близнецам стоит использовать для свободного взаимодействия со своим окружением или дополнительной адаптации к чужой среде (что будет особенно кстати для Близнецов, пребывающих в другой стране или непривычной обстановке). Если требуется продолжение партнерского сотрудничества или дружеская моральная поддержка, разумнее действовать утром. К ночи возрастут риски, лучше свернуть авантюры.

Рак

Этот день Ракам лучше провести в «свободном полете». Даже если на повестке дня те или иные хлопоты, хорошо заняться ими в нестандартном режиме. Удачный момент для внештатной работы, волонтерства, добровольных нетрадиционных исследований. Можно посвятить дополнительное время питомцам, опробовать необычный метод лечения. Вечером не повредят меры против ссор и авралов в доме, атак на домашний очаг.

Лев

Львов эти сутки настраивают на романтику, отдых или творчество. Возможна тяга к духовной стороне жизни. Велик соблазн продлить уик-энд, устроив дополнительный выходной. По возможности, звезды советуют не подавлять такие желания: прогресс в рутинных делах сегодня сомнителен, а лишняя минута целительной свободы не помешает. К ночи важно вернуться в штатный режим, проверить состояние дел и здоровья.

Дева

Девы встретят утро на романтичной или философской волне. В обоих случаях, их будет сопровождать рассеянность, лень и некоторая непоследовательность желаний. Возможна тяга к экзотическим блюдам и необычным удовольствиям. Многим Девам захочется задержаться дома, в гостях у друзей или там, куда их забросили вчерашние события. На их счастье, обстоятельства позволят им остаться в этой фазе до вечера.

Весы

Сегодня атмосфера позитива сохранится вокруг Весов до вечера. Благодаря энергии и харизме многие Весы успеют «дожать» ситуацию и извлечь из нее дополнительный профит. Пик удачных шансов - утро, но положительная инерция событий поможет им и дальше пожинать лавры и продвигаться вперед. В конце дня фортуна резко сменит свой настрой, будет разумнее отказаться от самоуверенности и новых приключений.

Скорпион

Сегодня задача Скорпионов - действовать по ситуации и уметь ловить «попутный ветер». Если наметился удачный поворот событий, важно не медлить с продолжением истории и взяться за дело с утра: чем ближе вечер, тем выше вероятность упустить оригинальный шанс. Но лучше избегать рискованных крупных сделок: к ночи спадет азарт и вернется критичный взгляд на вещи, не исключены разочарования и сожаления.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера будут жить на волне вчерашних событий и имеют шанс добиться дополнительных подвижек в интересующих делах. Момент удачи им лучше ловить рано утром: в начале дня их желания будут максимально совпадать с текущими возможностями. Не стоит откладывать задуманное на вечер: возможен финансовый кризис, спад энергии или иное препятствие. Особенно нежелательно медлить с поездкой.

Козерог

Сегодня Козерогам «показан» свободный, но отнюдь не расслабленный образ жизни. Желательно обеспечить себе посильную физическую нагрузку или чем-то занять свой ум. Отличную пищу для исследований или повод для действий вам дадут вчерашние события: не исключено, что они будут занимать вас до вечера. В конце дня требуется внимание к самочувствию, желательно избегать неприятных впечатлений перед сном.

Водолей

Водолеям стоит посвятить этот день укреплению позитивных вчерашних тенденций и проявить активность уже с утра: это лучший момент для продолжения путешествия, завершения разговора или развития приятных отношений. Также он хорош для информационных поисков, размышлений и научных исследований. К вечеру важно поставить в таких занятиях точку: возможен спад интереса или обратный процесс разочарования.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит терять бдительность: события развиваются медленнее, чем им хотелось бы, может затянуться та или иная неприятная внешняя ситуация. Вплоть до вечера будет трудно избавиться от иллюзий и фантазий. Не время делать важные шаги, в том числе радикально и бесповоротно рвать с прошлым. В рутинных делах не помешают осторожность и умеренность, во избежание лишних проблем и рисков.