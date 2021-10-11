Не все задачи нам по зубам — гороскоп на 12 октября

6-7 лунные сутки. Сегодня ожидаются роковые повороты в спорах и конкурентной борьбе.

Возможны резонансные дискуссии, метания, стрессовые ситуации, технические сбои, взаимные атаки и вспышки агрессии, столкновения с элементом рукоприкладства. Луна в Козероге минимизирует сантименты: многие сюжеты забавны и опасны вместе, требуют жестких силовых мер. Наряду с технической нужна психологическая защита: в этот день легко «убить словом», активизируется троллинг, возможна травля. Напряженный день для ораторов, репортеров, управленцев, юристов, служб охраны порядка и быстрого реагирования. Есть риск беспокойной ночи.

Овен

Овнам сегодня важно быть готовыми к столкновениям, но избегать их и оставаться дипломатами там, где в ссоре нет нужды. В течение дня атмосфера станет грозовой, будет повод для повторных споров, нагнетания конфликтов и претензий. Высок риск конкуренции, нападения, обострения профессиональных и партнерских разногласий. Можно пострадать при выполнении своего долга или каких-то частных обязательств.

Телец

Этот день станет для Тельцов удачным, если они выберут индивидуальную тактику, позволяющую им быть на автономном положении и избегать типичных проблем своего окружения. Проблемы сегодня может создать зависимость от популярного медицинского, технического или иного сервиса. Выиграют Тельцы, занятые своим делом, пользующиеся личным нестандартным арсеналом средств или имеющие статус фрилансеров.

Близнецы

Близнецам стоит учесть, что сегодня в любом деле возможен роковой поворот. Даже там, где всегда везло, ждут погрешности, ловушки или недоработки. Не исключены и забавные, и потенциально опасные моменты. Не будут лишними меры подстраховки в работе, творчестве, хобби, спорте, авантюре. Стоит тщательнее выбирать выражения: можно поплатиться за меткое слово. Родителям важно оберегать от рисков детей.

Рак

Раков ждет непростой день. Многие Раки столкнутся с активным психологическим прессингом, враждебностью вместо гостеприимства. Возможны и другие варианты: бытовые или производственные авралы, физические атаки. Не исключен новый виток персонального конфликта в близком кругу, спора о владениях. Может оказаться под угрозой жилье или союз. Нежелательно бывать в опасных местах и в недружелюбной среде.

Лев

Сегодня Львам предстоит заняться неприятным, но нужным делом, которое станет очередным шагом к завершению долгой истории. Возможны срочные командировки, дурные вести, ссоры в окружении, служебные авралы, тревоги о близких и питомцах. Может требоваться неотложная техническая или врачебная помощь. Опасна лишняя суета. Лучше отменить необязательные контакты и поездки: в них велик риск осложнений.

Дева

Для решения сегодняшних задач Девам предстоит мобилизовать весь свой деловой и креативный потенциал. Возможны неоднозначные ситуации и роковые шутки судьбы, заставляющие оказаться меж двух огней и выбирать из двух зол. Возможно, придется принять трудное решение в бизнесе, проявить суровость к детям в воспитательных целях. Будут энергозатратными переговоры. Возрастет риск материального ущерба.

Весы

Сегодня Весы в зоне риска. В двойственное и опасное положение их могут поставить близкие люди: родители, партнеры, домочадцы. Возрастает вероятность разжигания семейной неприязни или обострения давней деловой конкуренции. Путь дружелюбия и дипломатии может быть временно недоступен. Переходить на «военное положение» стоит лишь в крайнем случае, когда задеты жизненно важные фундаментальные опоры.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам отменить необязательные поездки и контакты, воздержаться от соглашений, заявлений, заполнения анкет, устройства на работу. День сулит проблемы в общении и в дороге, может принести плохие новости или заставить обсуждать неприятные темы. Вероятны двойственные ситуации, вынуждающие действовать на грани нарушения закона или как-то иначе «ходить по краю пропасти».

Стрелец

Сегодня Стрельцы станут наблюдателями или участниками резонансной дискуссии, в которой настал роковой момент. День обостряет старые разногласия на практической почве (финансовой, управленческой). В центр внимания может попасть тема долга, налога, общих ресурсов. Возможны неприятные поправки в планах. Если не удастся найти компромисс, сократится число друзей, партнеров или спонсоров на будущее.

Козерог

У Козерогов напряженный и ответственный день. На кону карьера, репутация, исход судебного дела или другой жизненно важный вопрос. Вероятен решающий разговор, поворотный момент в споре. Возможны стрессы и травмы, всплески агрессии. Велик риск провала и краха. Варианты решений: разрыв или компромисс. Цель потребует жертв. Нужны выдержка и конструктивность, так как любой промах может стать роковым.

Водолей

Этот день способен подпортить Водолеям настроение. Могут усилиться подозрения, найтись недочеты в договоре или выбранном маршруте. Не исключены технические сбои, происки тайных врагов, обострения хронических болей. Некоторых Водолеев смутят дурные приметы и неприятные аналогии с прошлым. Имеет смысл отложить отправку в путь, окончательное оформление документа, ответственный официальный шаг.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам воздержаться от участия в чужих делах и не пытаться возрождать дорогие их сердцу старые проекты: порыв такого рода чреват напрасной тратой ресурсов и очередным разочарованием. Это не лучшее время для того, чтобы заново поладить со старым другом, партнером или коллегой. Не стоит спешить с заключением нового соглашения или окончательными правками в прежнем договоре.