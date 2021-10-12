Обходим начальство стороной — финансовый гороскоп на 13 октября

Сегодня лучше не попадаться боссу на глаза — может загрузить работой.

Овен

Несмотря на сложности в делах, Овны смогут найти неожиданный выход, который поможет справиться с ситуацией. Не следует бояться брать ответственность на себя и обращаться за поддержкой к единомышленникам. Хорошие деловые отношения с ними позволят успешно реализовать себя. Не исключены задержки с поступлением финансов на вашу карту.

Телец

Открытые пути в делах Тельцов могут оказаться не самыми лучшими. Если вы видите, что перед вами непреодолимые препятствия, попробуйте поискать приемлемый обходной путь. Возможно, придется обратиться за содействием к вашему тайному покровителю. Хорошее время для юридической проработки документов, планируемых к подписанию.

Близнецы

Близнецам в этот день вряд ли стоит рассчитывать на плодотворное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Вместе с тем вы сможете справиться с текущими делами, если попробуете подойти к делам по-новому, с использованием технических новинок. Чем быстрее и решительнее вы внесете необходимые изменения, тем эффективнее будет ваша дальнейшая работа.

Рак

Ракам удастся добиться позитивных сдвигов в карьере, однако в дальнейшем потребуется предпринимать дополнительные усилия, чтобы прочнее закрепить свой успех. Это хороший день для мелких тактических решений и исправления ранее допущенных ошибок. Благоприятное время для оформления банковских ссуд, страховых договоров и урегулирования вопросов с задолженностями.

Лев

Львам в этот день вряд ли удастся добиться завершения начатых дел. Возможно, вам потребуются дополнительные знания, чтобы более квалифицированно решать возникающие вопросы. Удачный день для деловых поездок и учебы. У строителей могут возникнуть препятствия в работе. Этот день требует внимания к тем людям, с которыми вам приходится общаться по ходу работы.

Дева

Девы, работающие в сфере торгово-закупочной деятельности и транспорта, могут столкнуться с осложнениями. Возможно, вы почувствуете падение спроса на ваши товары и услуги. Это не лучший день для работы с документами и контактов с целью укрепления делового партнерства. Удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Весы

Весы преуспеют в проведении рекламных мероприятий, направленных на привлечение клиентов. Возможно, вы найдете новые формы обслуживания и с успехом протестируете их в своей практике. Вместе с тем на высокие доходы сейчас рассчитывать не приходится. Это прекрасный день для рабочих профессий и сотрудников, исполняющих указания начальства.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется нарабатывать навыки работы с техническими средствами. Вы сможете повысить производительность труда за счет применения современных технологий и более полного использования имеющейся у вас техники. Вы преуспеете в делах, требующих неотложного решения. Однако воздержитесь от начала новых дел и проектов.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут придумать и применить на практике новые методы работы. Изобретатели, рационализаторы и инженеры в состоянии будут придумать новые технические решения и повысить тем самым производительность труда. Возможно, вам поступит интересная информация, которую вы сможете творчески переосмыслить. Вместе с тем воздержитесь от выполнения частных заказов без предоплаты – в противном случае вас могут обмануть.

Козерог

Козерогам, возможно, удастся добиться положительных сдвигов в сфере сделок с недвижимостью и ремонтно-строительных работ. Все, что касается доходов от использования ресурса недвижимой собственности, может увеличить ваши финансы. Воздержитесь от финансирования коллективных проектов – это поможет избежать неожиданных осложнений.

Водолей

Результаты труда Водолеев во многом будут определяться оптимистичным настроением и умением находить взаимопонимание с окружающими. Старайтесь сконцентрироваться на вовлечении окружающих в сферу своих экономических интересов. Так вы сможете расширить свои возможности и компетенции. А начальство лучше обходить стороной.

Рыбы

Рыбам в этот день придется столкнуться со сложными профессиональными вопросами, для решения которых может не хватить знаний. Старайтесь отдавать предпочтение не очень интеллектуальному труду, в котором вы имеете достаточный опыт. Трудный день для учебы студентов. Успешно идет освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов.