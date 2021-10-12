Влюбимся в партнера вновь — любовный гороскоп на 13 октября

Сегодня мы можем увидеть свою вторую половинку в другом свете, и это нам понравится.

Овен

Сегодня один из тех дней, когда Овнам и их любимым имеет смысл сократить время общения и обсуждать между собой лишь нейтральные невинные темы. В противном случае есть риск дополнительно раздуть спор или подпортить достигнутое согласие (которое, скорее всего, далось обеим сторонам не без труда).

Телец

Сегодня любовные волнения удачно уравновешиваются у Тельцов их врожденной практичностью и неистребимым здравым смыслом. И все же они могут поддаться искушению ненужной суетой, под влиянием своего партнера или общей атмосферы. Звезды советуют им отложить все важные шаги в любви до завтрашнего дня.

Близнецы

Этот день влюбленные Близнецы могут провести во власти неприятных переживаний. Одним Близнецам негативные мысли внушит негативно заряженная обстановка, другим страх перед возможным деструктивным последствием собственного смелого поведения. Звезды обещают, что завтра подобных опасений станет меньше.

Рак

Между Раками и их партнерами вплоть до вечера будут вспыхивать искры бурных эмоций. День важен для тех представителей знака, отношения которых имеют долгую сложную историю: в этом случае, текущие события многое расставят в них по местам. Избежать разрыва удастся лишь благодаря взаимным усилиям.

Лев

Сегодня Львы могут принимать близко к сердцу незначительные детали - например, подозревать в чем-то любимого человека, если он не выходит на связь или пребывает в мрачном расположении духа. Свидания и разговоры о важном звезды настоятельно советуют отложить до завтрашнего дня: утро вечера мудренее.

Дева

Сегодня в делах сердечных у Дев есть знакомая по прошлому точка опоры, которая поможет им сохранить душевное равновесие при любом развитии событий. Однако настроение у них может быть не слишком радужным. Возможно, желаемое достанется им дорогой ценой или им не удастся выкорчевать «корень зла».

Весы

Сегодня Весам лучше удержаться от новой любовной инициативы. Если шаг уже сделан, не стоит в нем упорствовать. День мешает гармонии, поддерживает общение в формате шуточного противостояния или серьезной схватки. Перегнув с активностью, легко столкнуться с обидой или равным по силе противодействием.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют влюбленным Скорпионам бросать все свои силы разом на борьбу с возникшим препятствием (особенно если она явственно напоминает героическое и бессмысленное сражение известного героя с ветряными мельницами). Куда уместнее инициатив будет загадочное молчание или отсутствие.

Стрелец

В этот день Стрельцам лучше избегать в любви всего, что хотя бы отдаленно напоминает им знакомые манипуляции и ведет к старым искушениям. Также им не стоит распространяться о своей личной жизни и любовных планах: говорить о них с друзьями, выкладывать фото- и видео-свидетельства в открытый доступ.

Козерог

Влюбленные Козероги сегодня уязвимы, их сознанием могут завладеть черные мысли и негативные чувства. Им будет нелегко справляться со своим темпераментом. Они могут болезненно переживать любовный кризис, действовать во вред себе и назло партнеру, интересоваться опасными магическими методами в любви.

Водолей

Влюбленных Водолеев на протяжении всего дня могут сопровождать мнительность и подозрительность. Некоторые из них станут чрезмерно скромными и решат уйти в тень, отказавшись от дальнейшей борьбы за свое счастье. Звезды советуют всячески бороться с унынием, но все важные действия отложить до завтра.

Рыбы

Для влюбленных Рыб этот день будет удачным, если они не станут впускать в свое сердце дурные чувства, а в сознание - плохие мысли. В наилучшем положении окажутся Рыбы, уже привыкшие к недостаткам любимого человека. В новых парах это день психологической притирки и возможных неприятных открытий.