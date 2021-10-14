Рано делать важные шаги — любовный гороскоп на 15 октября

Сегодня не стоит спешить в отношениях — время для этого не самое подходящее.

Овен

Овнам стоит активнее развивать личные отношения, так как вплоть до ночи звезды будут держать для них открытым «коридор в будущее». Сегодня нетрудно выбрать место свидания, найти повод для встречи или тему для разговора, особенно если у партнеров совпали интересы, взгляды и глобальные личные планы.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы способны многое сделать на волне душевного подъема. Возможно, они решатся даже на то, на что до сих пор не отваживались. В чем-то их непредсказуемый каприз удачно совпадет с желаниями партнера, важно найти эту точку пересечения интересов. Свидание должно стать необычным.

Близнецы

Сегодня звезды советуют влюбленным Близнецам извлечь из сложившейся ситуации максимум возможного: удачное стечение обстоятельств может больше никогда не повториться. Если любимый человек далеко, важно не терять дистанционную связь и поддерживать ее всеми доступными способами, вплоть до авантюрных.

Рак

В этот день Ракам станет труднее прислушиваться к своему внутреннему голосу и следовать своим симпатиям, так как на них мощно влияет окружение в лице друзей, коллег, родни или социума в целом. Стоит дважды подумать, прежде чем решиться на любовную авантюру или выложить личные материалы в Сеть.

Лев

Львам не стоит расставаться с любимым человеком, лучше быть рядом или на связи. Желания их второй половинки сегодня имеют естественный приоритет. Скептично настроенные Львы смогут морально опереться на партнера и «прикурить» от его энтузиазма. Важно ценить все нити, связавшие пару в последний год.

Дева

В этот день влюбленных Дев может подвести увлеченность необычными деталями и желание обеспечить объекту симпатий супер-сервис с дополнительными опциями. Им стоит помнить, что угождение чужим капризам еще не гарантия долгого счастья. Завести романтическое знакомство сегодня отлично помогают питомцы.

Весы

Сегодня судьба создает идеальные декорации для любовного свидания Весов. Многие Весы будут в любви романтиками и немного авантюристами - поэтому предпочтут чинным скучным ритуалам бодрящий формат увлекательного приключения, которое поможет им максимально впечатлить партнера своими достоинствами.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды сегодня обещают момент душевного подъема и удачи - но предупреждают, что приятные вдохновляющие события могут обернуться своей противоположностью, если наступит внезапное эмоциональное пресыщение или будет утрачено здоровое ощущение баланса. Важно вовремя остановиться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы энергичны, имеют большие планы и предпочитают выражать свои симпатии к представителю противоположного пола открыто. Искренность часто будет сочетаться в их тактике с благородством, дружелюбием, изобретательностью и отменным чувством юмора, что дополнительно привлечет к ним сердца.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги способны совершить невозможное. Они не признают внешних ограничений и не против нарушить даже собственные принципы в любви, если это поможет им добиться желаемого. Благодаря нестандартному мышлению они виртуозно используют в своих целях сложную двойственную ситуацию.

Водолей

Этот день помогает Водолеям избавиться от сковывающих их любовных комплексов и предрассудков, дает шанс свободно и смело выразить чувства. Звезды советуют не откладывать романтическое свидание и не бояться превратить его в нечто необычайное - например, в яркий праздник или запоминающуюся авантюру.

Рыбы

В этот день звезды советуют влюбленным Рыбам активнее наслаждаться моментом: скорее всего, он уникален и в будущем воспроизвести его атмосферу уже не удастся. Не стоит строить на основе сегодняшних впечатлений далеко идущие планы. Если вы надеетесь на долгий роман, лучше повременить с важным шагом.