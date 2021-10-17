Захочется поговорить по душам — любовный гороскоп на 18-24 октября

На этой неделе правда может испортить все отношения.

На этой неделе главным лейтмотивом будет, во-первых, наступление определенности и ясности в большинстве пар, которые долго сомневались, надо ли продолжать отношения или лучше их прервать. Во-вторых, это будет время массовых выяснений отношений, кода людям захочется «поговорить по душам». Но последствиями таких разговоров может быть как укрепление чувств, так и неожиданное обнаружение «скелетов в шкафу», разоблачение «настоящих полковников-донжуанов», поимка амурной подруги или друга на лжи и т. д. Первая половина недели будет давать шанс парам все выяснить и не расстаться, а напротив, получить ясную картину происходящего и укрепить доверие друг к другу. А вот с четверга наступит время, когда спасти отношения будет уже либо невозможно, либо они уже никогда не возвратятся к прежней нежности, романтике и взаимной заботе. Есть у этой недели и еще одна интересная особенность: в период 18–20 октября женщинам от мужчин будет гораздо легче добиться дорогих подарков или любых других щедрых поступков нематериального характера. Так что, если у вас есть, чего попросить у своего мужа или любовного партнера, лучше это сделать именно в эти дни.

Овен

На этой неделе самым приятным для влюбленных Овнов будет интервал с вечера понедельника по вечер вторника. Звезды напоминают, что от любви до ссоры иногда всего один шаг, советуют не злоупотреблять своим обаянием и лояльностью партнера. Вдохновляющим завершающим аккордом недели станет воскресенье.

Телец

В 1 половине этой недели Тельцы без особого труда продемонстрируют в любовных отношениях гибкость. Но в четверг и пятницу они могут не выдержать, показать свой капризный взрывной характер или оказаться жертвой своих противоречивых чувств. Вероятно, их выходка даст не быстрый, а отсроченный эффект.

Близнецы

Влюбленным Близнецам на этой неделе готовит много приятного интервал с вечера понедельника по вечер вторника, но по-настоящему карты в руки в любовной игре им даст уик-энд. Они используют ситуацию, не изменив своим убеждениям и, несмотря на долю непостоянства или лукавства, в главном будут честны.

Рак

На этой неделе у влюбленных Раков нет выхода, кроме подстройки к обстоятельствам. Немногие Раки окажутся хозяевами ситуации и смогут диктовать судьбе свои условия. Инициатива возможна в мелочах. Постарайтесь не попасть в двойственную ситуацию в интервале с вечера понедельника по вечер вторника.

Лев

На этой неделе любовная удача поджидает Львов в интервале с вечера понедельника по вечер вторника. Также звезды подарят им неплохой шанс с вечера субботы по вечер воскресенья - но в эти дни им крайне важно оказаться в подходящем настроении, иначе им будет трудно воспользоваться счастливым шансом.

Дева

На этой неделе у многих Дев продолжается фаза любовного легкомыслия - что может говорить об их непостоянстве, неуверенности, влюбчивости или надежде отсрочить момент выяснения истины. Новые знакомства не будут обладать должным запасом прочности и это стоит учесть Девам, ищущим стабильных отношений.

Весы

На этой неделе позиции Весов в личных отношениях ослабеют, но это не повлияет на расстановку сил и возможный набор исходов. Все так же важно делать выбор в пользу баланса интересов. Для свидания подойдет интервал с вечера понедельника по вечер вторника или с вечера субботы по вечер воскресенья.

Скорпион

К концу этой недели Скорпионы выйдут на новый уровень самосознания, и это может привести их к закономерному вопросу о своей роли в любовных отношениях. Звезды не советуют спешить в столь важном деле и искать ответ постепенно, складывая паззлы. Стоит обратить внимание на события четверга и пятницы.

Стрелец

На этой неделе в силе и романтичный настрой Стрельцов, и их привлекательность в глазах представителей противоположного пола. Возможно, кто-то из них не на шутку «зацепит» их внимание. Для свидания гармоничны интервалы с вечера понедельника по вечер вторника и с вечера субботы по вечер воскресенья.

Козерог

События этой недели способны дезориентировать Козерогов, если те решатся вести с нуля активную личную жизнь. Также это не самый удачный момент для радикальных перемен в сложившихся союзах (по крайней мере, по инициативе самих Козерогов). В любой ситуации им сейчас выгоднее сдерживать свои страсти.

Водолей

На этой неделе звезды рекомендуют Водолеям активнее использовать возможности для своих свиданий в будние дни. С наступлением выходных общая обстановка вокруг представителей этого знака может измениться не в лучшую сторону, или появится серьезное осложнение непосредственно в их любовных отношениях.

Рыбы

На этой неделе романтично настроенные Рыбы продолжат витать в облаках. В лучшем случае, они слегка приукрасят ситуацию, а в худшем рискуют пойти на свет «болотных огней» и увязнуть в трясине иллюзий. У одиноких Рыб шанс найти и удержать счастье пока скромен: мешают обстоятельства или тени прошлого.