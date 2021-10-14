Твердость и настойчивость — финансовый гороскоп на 15 октября

Сегодня мы сможем добиться своего, если будем проявлять упорство.

Овен

Овны смогут добиться успеха в карьере. Возможно, это произойдет в результате каких-то изменений или кадровых перестановок в вашей трудовой организации. Единственная проблемная тема дня может быть связана с недостатком профессиональных знаний, квалификации. К концу дня у вас могут быть неприятности с членами семьи при работе на дому удаленно.

Телец

Тельцам рекомендовано искать поддержки у единомышленников. Вы не застрахованы от каких-то технических сбоев и финансовых неурядиц. Возможно, вам потребуется содействие со стороны деловых партнеров или более опытных специалистов в профессии. Хорошее время для работы с клиентами. Вместе с тем следует помнить, что положительные влияния этого дня наиболее сильны утром.

Близнецы

Методичный труд по заранее согласованному и утвержденному графику – вот, пожалуй, что больше всего требуется Близнецам для успеха в профессии. Успешно развивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. А вот с переговорами и подписанием договоров пока лучше не торопиться. Творческие работники, выступающие со сцены, будут высоко оценены публикой.

Рак

Раки преуспеют в деле рекламной раскрутки бизнеса. Ваши действия, направленные на привлечение клиентов, будут находить их живой отклик. Также это прекраснее время для профессионального образования и служебных командировок. Хороший день для сделок с недвижимостью и проведения ремонтных работ в помещениях. А вот с коллегами в трудовом коллективе не исключены недоразумения.

Лев

Львам рекомендуется сосредоточиться на практическом решении вопросов с тем, чтобы довести их до полного логического завершения. Прилагая усилия в этом направлении, вы сможете максимально реализовать свои возможности. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений. Любой бизнес, связанный с удовольствиями и массовыми публичными мероприятиями, будет на подъеме.

Дева

Девы почувствуют усиление потребности в инициативном поведении. Вместе с тем вы сможете быть максимально эффективными только при взаимодействии с другими людьми. Очень важно учитывать мнение деловых партнеров и клиентов при принятии решений. У специализирующихся на услугах в сфере обслуживания, возрастет приток клиентов.

Весы

Весы преуспеют в профессиональной деятельности, если будут относиться к коллегам по трудовому коллективу, как к членам одной дружной семьи, где отношения строятся на взаимопомощи. Однако необходимо более избирательно относиться к деловым контактам. Не позволяйте отнимать свое рабочее время на посторонние разговоры.

Скорпион

У Скорпионов этот день связан с поиском новых подходов к работе. Успешно пойдут дела, связанные с торгово-закупочной и посреднической деятельности. Уделите основное внимание проработке деловых партнерских отношений. Прислушивайтесь к поступающей информации – там будет много полезного. Вместе с тем не торопитесь расставаться со своими деньгами, вкладывая их в рискованные проекты.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на финансовой составляющей своей деятельности. Используйте все имеющиеся у вас возможности для наращивания финансового потенциала. Возможно, вам удастся найти дополнительный источник для доходов. Во второй половине дня воздержитесь от принятия решений относительно покупок.

Козерог

Козероги смогут удерживать под личным контролем свои дела при одновременном наращивании деловых связей. Окружающие люди будут проявлять готовность пойти с вами на сотрудничество. Будьте открытыми и доброжелательными, не отказывайте никому в помощи – и тогда вам тоже помогут. Чтобы день прошел успешно, требуется составить план, скрупулезно расписав все дела этого дня.

Водолей

Водолеям рекомендуется проявить твердость и настойчивость для выполнения той работы, которая была ранее запланирована. Возможно, внешние обстоятельства будут претерпевать изменения, однако это не должно стать для вас поводом для корректирования своих планов. Наиболее удачное время для работы – утро. Именно на это время следует планировать деловые поездки и встречи.

Рыбы

Рыбам рекомендуется не вступать в споры с начальством, даже если вам что-то не нравится. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину и умение гибко реагировать на внешние изменения. Удачно пойдут дела у студентов вузов. Наиболее результативно пойдут факультативные занятия в составе группы. Уделите внимание совершенствованию профессиональных навыков и мастерства.