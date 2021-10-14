Хватаемся за новые возможности — гороскоп на 15 октября

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие светил с Марсом и Юпитером поддерживает деятельный энтузиазм и командный дух, заставляет действовать в поле коллективных интересов.

Именно в группе лучше реализовывать амбиции и искать поддержку. Это день везения, веры в прогресс и счастливое будущее. Он позволяет выйти за рамки обязательной программы, дает азарт для авантюр, путешествий, громких массовых акций. Добавить сил может близкий дедлайн и надежда сбросить с плеч надоевший груз. Успехи вероятнее в популярных на данный момент областях, а также в сфере передовых технологий, спорта, политики, большого бизнеса.

Овен

Сегодня звезды приглашают Овнов с удвоенной энергией и воодушевлением заняться совместным делом, важным для будущего. День хорош для включения в коллективный экспериментальный проект с прогрессивной ноткой и для работы на общее благо. Есть шанс и укрепить свои личные позиции в конкретных отношениях, и бескорыстно послужить человечеству. Отличный момент для командных действий, взаимовыручки.

Телец

Тельцам день поможет сделать дополнительный рывок в карьере или в движении к значимой цели (ею может быть прогрессивная общественная деятельность, свободное творчество или долгожданное освобождение от оков). Многим Тельцам поможет в этом их друг, покровитель или дружелюбно настроенное начальство. Формальности будут отложены в сторону, если всех участников событий объединит необычный общий порыв.

Близнецы

Близнецов вплоть до ночи будет сопровождать вера в удачу или в правоту своего дела. Помимо своих личных талантов они могут рассчитывать на сильную моральную поддержку: симпатию партнера и публики, содействие далекого друга или наставника. Звезды советуют пользоваться моментом, так как не исключено, что вскоре ситуация изменится: появятся новые условия игры, друг станет критиком или конкурентом.

Рак

Сегодня Раки охотно поддадутся всеобщему настрою, если он совпал с потребностями их семьи или их личными фундаментальными нуждами. Удача ждет в коллективной деятельности. Борьба за общие ценности может принять авантюрный или агрессивный характер. День хорош для объединения, но не стоит начинать на этой волне важные дела: вам будет трудно «потянуть» взятые обязательства морально или материально.

Лев

Сегодня Львы смогут проверить уровень своей персональной популярности, если они убежденные одиночки, и рейтинг своей группы, если они командные игроки. Это день успешной кооперации с другими людьми, подразумевающей не только взаимную симпатию, но и известные взаимные правила, обязательства. Львы, не располагающие достаточным личным ресурсом, вправе искать поддержки и защиты по знакомым каналам.

Дева

Девам этот день способен добавить хлопот и эмоциональных переживаний, однако атмосфера событий будет скорее позитивной. Вас может вдохновлять перспектива сделать доброе дело, помочь своим друзьям или «братьям меньшим», исцелиться от болезни, закончить сложный проект, обустроить дом, выйти из финансовой кабалы или уволиться с нелюбимой работы. Стоит следить, чтобы перегрузки не вредили здоровью.

Весы

Весам важно не упустить этот день удачи, если они хотят сохранить свое лидерство. Он обеспечивает им везение и поддержку, позволяет закрепить и приумножить успехи в разных областях, дает им подтверждение личной власти, популярности, творческого потенциала, сексуальной харизмы, спортивной формы, родительского авторитета. Желательно продемонстрировать не воинственность, а дружелюбие и добрую волю.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно не заразиться всеобщим волнением. Знакомая атмосфера воодушевления может царить дома, среди единомышленников, соотечественников или в другой близкой им среде. Причиной может стать «свет в конце туннеля», сюрприз, выигрыш или победа в тайной борьбе. Возможен праздник, гостевой визит. Вероятны проблемы с чувством меры. Есть риск конфликта из-за территории или убеждений.

Стрелец

Динамичная и необычная атмосфера этих суток придется Стрельцам по душе. Звезды советуют не пропускать идеальный момент для консолидации усилий и ценить друзей, готовых поддержать вас в любой задуманной акции. Отличный день для спортивных мероприятий, социальной и деловой активности, просветительской деятельности. Подходящее время для заключительного рывка, венчающего плоды усилий текущего года.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь выйти за рамки правил и лимитов. Возможен внезапный всплеск работоспособности и погони за выгодой, прилив чувств, порыв щедрости или расточительности. Мотивом столь мощного рывка может стать желание доказать свою ресурсность, подняться в карьере, отпраздновать выигрыш или возместить потерю. Импровизации хороши в меру, жертвовать принципом стоит лишь ради важной цели.

Водолей

Сегодня Водолеи удачливы как отдельные единицы, но имеют возможность привлечь к продвижению своих дел и других людей. Стоит пользоваться моментом, привилегии не вечны. День удачен для путешественников и политиков, хорош для бенефиса, итогового рывка, прощального жеста перед сложением полномочий, для укрепления своей популярности, подтверждения своих успехов в области большого спорта или бизнеса.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше проникнуться общими интересами - например, социальными событиями или нуждами своих единомышленников. День подходит для бескорыстных проявлений доброй воли: командного волонтерства, жестов дружеской солидарности и самоотверженности. Также он может дать энергию для спортивных тренировок и подготовки к будущим нагрузкам, для авантюрного экзотического вояжа в большой компании.