Велик риск ошибиться — финансовый гороскоп на 18-24 октября

На этой неделе мы будем часто ошибаться, поэтому полезно все уточнять и проверять.

Разворот Юпитера и Меркурия в начале этой неделе из ретроградного движения в прямое знаменует собой наступление позитивного времени, когда дела перестанут стопориться на ровном месте, сдерживаться внешними обстоятельствами и досадными недоразумениями, и семимильными шагами пойдут вперед, навстречу развитию. Многие предприниматели испытают облегчение, ощущение свободных горизонтов, развязанных рук и помощи небес. Однако, во-первых, квадратура Марса к Плутону во второй половине недели и завязка аспектов многих планет на Черную Луну и Лунные узлы подольют в эту кастрюлю варенья пару ложек дегтя. В первой половине месяца будет часто обнаруживаться, что партнер по бизнесу «что-то перепутал», что его тоже «не так поняли», что в подписанном документе каждый имел ввиду совсем другое, что нужный документ искали совсем не там, где он был, и тому подобное. Поэтому это время устранения путаницы, неразберихи, обнаружения обманов и подлогов, выяснения отношений и исправления ошибок. А вот вторая половина недели чревата деструктивными конфликтами и даже агрессией. Конкурентная борьба, если стороны в нее вступили, может стать очень жестокой и принести денежную катастрофу обеим сторонам. Если в этот момент начать активно просить у начальства повышения должности или зарплаты, то вместо этого можно получить, наоборот, лишение премии, понижение или даже увольнение. В эти дни лучше не обращаться в органы власти — вместо содействия в решении деловых вопросов можно навлечь на себя налоговые проверки, штрафы и тому подобные «радости жизни».

Овен

Звезды советуют Овнам наиболее важные дела запланировать на первую половину недели. Ваш бизнес будет прирастать за счет включения в круг вашей деятельности новых деловых связей. Старайтесь внимательно прислушиваться к мнению партнеров и единомышленников – исходящие от них инициативы позволят добиться успеха. Наиболее успешное направление в эти дни - укрепление и развитие делового партнерства, расширение дружеских и деловых связей. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением, и это усиливает эффективность ваших усилий. Можно заниматься планированием и проектированием. Старайтесь по максимуму использовать новинки компьютерных и Интернет-технологий. Во второй половине недели звезды не советуют вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы. Бизнесменам будет сложно договориться с представителями официальной власти о взаимовыгодном сотрудничестве. Этот период может быть связан с открытым противостоянием в условиях ужесточения конкурентной борьбы. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы.

Телец

Первая половина недели складывается благополучно для деловой активности Тельцов. Составьте себе четкий план действий и старайтесь неукоснительно следовать ему. Это хорошее время для конструктивного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководители могут быть уверены, что подчиненные точно выполнят ваши приказы и поручения. В эти дни вы будете находиться в прекрасной физической форме, что положительно отразится на уровне работоспособности. Вы сможете в течение длительного времени справляться с большими физическими нагрузками, не чувствуя усталости. Поэтому производительность труда может существенно вырасти. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия, что негативно отразится на уровне работоспособности. Могут возникнуть сложности при выполнении текущей работы. Наиболее критичная тема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Некоторые из тех, с кем вы вместе работаете, могут занять недружественную к вам позицию. Также вам может не хватить квалификации для выполнения сложной и трудоемкой работы.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели звезды советуют заниматься повышением профессионального и образовательного уровня. Чем больше будет багаж знаний, тем с более широким кругом вопросов вы сможете справиться. Высокая квалификация может оказать положительное влияние на вашу деловую репутацию. Старайтесь активнее добиваться общественного признания. Хорошее время для преподавательской деятельности и популяризации своих знаний. Успешно проходят рекламные акции. Поощряйте в себе дух соперничества, конкурентной борьбы и стремление занять в бизнесе лидирующее положение. Успешно развиваются рекламные агентства, туристические бюро, индустрия развлечений, моды и шоу-бизнеса. Успех сопутствует тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции. Вместе с тем во второй половине недели воздержитесь от участия в рискованных финансовых операциях. Вам могут предложить инвестировать деньги в якобы высокодоходный экономический проект. Не соглашайтесь сразу, возьмите паузу на обдумывание. Вскоре вы поймете, что, отказавшись от инвестиций, смогли сохранить деньги.

Рак

У Раков в первой половине недели на первый план может выйти тема укрепления и преумножения недвижимости. Быстро и легко проходит оформление прав на недвижимость, переходящую к вам по наследству. Хорошо вкладывать деньги в приобретение земельных участков, мебели, станков и технического оборудования для производства товаров. Успешно идут строительные работы. Также успешно решаются дела с укреплением безопасности вашего имущества. Можно запланировать проведение инвентаризации недвижимой собственности. Также вы можете добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Хорошим темпом идут работы по подготовке отчетной документации. Непростое время у Раков во второй половине недели. Особенно это касается работающих в семейном бизнесе или с кем-то из родственников. Отношения в семье могут осложниться, поэтому и в делах возможны проблемы. Если вы вместе с партнером арендуете помещение для ведения совместного бизнеса, то между вами могут возникнуть разногласия. Строителей могут подвести подрядчики, не выполнив в срок договорные обязательства.

Лев

Первая половина недели благоприятствует Львам в деловой активности. Чтобы дела пошли лучше, старайтесь вовлекать в сферу своих экономических интересов как можно больше людей и сопутствующие им информационные потоки. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Информационные вопросы решаются легко и естественно. Вам удается найти гибкие формулы для таких соглашений, которые будут выгодны всем участникам переговорного процесса. Прежде всего это относится к торговцам, консультантам сетевого маркетинга, водителям транспорта и работникам связи. Ваши возможности и финансовое состояние будет прирастать за счет новых связей, знакомств, контактов. Вторая половина недели связана с усилением помех в работе. Вы можете добиться позитивных результатов, если не будете отвлекаться на посторонние разговоры с коллегами и воздержитесь от критических замечаний в их адрес. Информационный фон этих дней весьма нервный и неустойчивый.

Дева

Дев в первой половине недели будет отличать высокая работоспособность. Вы сможете в течение длительного времени выдерживать интенсивные физические нагрузки. Условия работы сложатся нормальные, а отношения с коллегами по трудовому коллективу будут основаны на конструктивной взаимопомощи. Благодаря личному трудолюбию и конструктивным отношениям с коллегами по трудовому коллективу вы будете обеспечены выгодными заказами и сможете повысить уровень своих доходов. Особенно успешно проявят себя те, кто технически одарен, склонен к изобретательству и рационализаторству. Однако поторопитесь справиться с наиболее важными вопросами, потому что во второй половине недели могут начаться осложнения. Эти дни характеризуются крайне неустойчивым финансовым положением. Уровень доходов может колебаться с тенденцией к снижению. Расходные статьи бюджета могут многократно превысить ваши доходы, в результате чего образуется финансовый дисбаланс. Хуже всего пойдут дела у тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью.

Весы

Первая половина недели складывается благоприятно для Весов, привыкших действовать самостоятельно и брать на себя ответственность в делах. Индивидуальная трудовая деятельность будет предпочтительнее коллективной работе. Звезды советуют вам принимать решения исходя из своих личных предпочтений, и не поддаваться на попытки извне оказать на вас давление. Эти дни могут быть связаны с успешными инициативами и новаторскими начинаниями. Вы почувствуете в себе прилив оптимизма и бодрости. Личная инициатива является главным условием успеха. Особенно это отразится на творческих работниках. Немного авантюрный стиль может принести успех бизнесменам. Вторая половина недели может быть связана с препятствиями в делах. Особенно это относится к тем, кто работает в строительной индустрии, сельском хозяйстве и семейном бизнесе. Могут возникнуть осложнения при завершении работ. Воздержитесь от подготовки отчетов и проведения инвентаризации недвижимой собственности.

Скорпион

В первой половине недели звезды советуют Скорпионам умерить свою активность и сосредоточиться на той работе, которая требует глубокого творческого сосредоточения. Растут доходы всех тех, кто имеет в своем распоряжении недвижимую собственность: магазин, офис, гараж, склад. Хороший период для аренды помещений и покупки земельных участков. Старайтесь не высказываться о своих намерениях на публике. В эти дни вы будете намного эффективнее действовать, если останетесь в тени от общего внимания. Вместе с тем, именно сейчас вам удастся приоткрыть завесу тайны, стоящей за теми или иными событиями. Хорошо начинать строительство, проводить ремонтные работы, наводить порядок в коммунальном хозяйстве. Процветает семейный бизнес. Во второй половине недели вы можете почувствовать некие ограничивающие влияния, причина которых не всегда понятна. Воздерживайтесь от дел, идущих в разрез с нормами закона. Не доверяйте информации, поступающей от малознакомых людей. Может усилиться поток информации, который также будет вас дезориентировать.

Стрелец

У Стрельцов первая половина недели может быть связана с успехами при установлении деловых связей. Ваши возможности в бизнесе будут прирастать за счет вовлечения новых людей в сферу ваших экономических интересов. Умение находить взаимопонимание с людьми поможет вам в решении многих вопросов. В эти дни вас может отличать оригинальность и быстрота суждений. Звезды советуют заниматься обсуждением наиболее сложных вопросов с друзьями и единомышленниками, что позволит вам выйти на прорывные решения. Ускоряется движение оборотных средств. Это ведет к повышению эффективности работников сферы обслуживания, транспорта, информационных технологий. Работники общественных организаций могут обращаться к потенциальным спонсорам за материальной помощью. А вот во второй половине недели может ухудшиться финансовое положение. Уровень доходов может стать нестабильным с тенденцией к снижению. Воздержитесь от дачи денег взаймы. Также могут осложниться отношения с акционерами – не следует вести обсуждения вопросов о разделе прибыли и дивидендах. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушиться.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не тратить время на долгую раскачку и активнее браться за работу в первой половине недели. Уровень ваших доходов может существенно вырасти, если вы не будете лениться. Старайтесь не отвлекаться на мелочи и посторонние дела и действуйте целенаправленно. Это хорошее время для повышения уровня профессионализма и мастерства. Все получится у тех, кто ставит перед собой цель и методично работает в одном направлении. Вы добьетесь существенных успехов и получите определенное признание коллег и начальства. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Рекомендуется придерживаться традиционных методов в работе. Во второй половине недели могут возникнуть осложнения. Дело в том, что вы будете склонны действовать исходя из личной инициативы. Однако самостоятельно принятые вами решения могут войти в противоречие с мнением вышестоящего начальства. В этом случае старайтесь без крайней необходимости не контактировать с начальством. Вам могут сделать замечание, которое покажется вам несправедливым.

Водолей

В первой половине недели звезды советуют Водолеям проявлять инициативу. Бизнесменам рекомендуется ориентировать себя на экономическую экспансию и расширение географии бизнеса. Старайтесь заявить о себе и о своем бизнесе как можно громче. Это время успеха в завоевании новых рынков, расширения ассортимента товаров и услуг. В любой ситуации старайтесь не упускать дела из-под личного контроля. Наибольших результатов добьются те, кто ставит перед собой амбициозные масштабные задачи и полностью уверен в своих силах. Все ваши действия, направленные на расширение влияния в бизнесе, получат достаточную поддержку. Во второй половине недели у вас могут быть сложности из-за препятствий в делах. Возрастает вероятность проверок и ревизий со стороны представителей фискальных властей. Если вам предложат подработку без соответствующего оформления трудового договора, без предоплаты и на непрозрачных условиях, то рекомендуется воздержаться от согласия. Некоторые из вас могут оказаться жертвой клеветы, которая повредит вашей деловой репутации.

Рыбы

Первая половина недели может сложиться благоприятно для деловой активности Рыб. Могут вырасти ваши доходы от дополнительной подработки. Возрастает доход у тех, кто работает в санаториях, гостиницах, ресторанах, на добыче и переработке морепродуктов. Прекрасное время для деятельности в обстановке тишины и уединения. Любые капиталовложения, направленные на повышение производительности труда, будут экономически оправданы. Тем, кто занят в промышленном производстве, многое удастся реализовать. Улучшение финансового положения поможет вам закрыть счета по кредитам. Также повышаются шансы найти дополнительные источники дохода. Во второй половине недели, вам, возможно, придется столкнуться с неожиданными осложнениями в делах, и некоторые планы придется корректировать. Это особенно относится к тем, кто специализируется на финансовой деятельности и инвестициях в акционерные общества. Нежелательно принимать участие в коллективных обсуждениях проблем, будь то собрание акционеров или обмен опытом с единомышленниками.