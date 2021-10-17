Появятся влиятельные покровители — гороскоп на 18-24 октября

На этой неделе на небе будут сформированы 2 значимых планетных аспекта.

19 октября трин Марс-Юпитер. Этот аспект способен дать большой заряд позитивной энергии тем людям, которые попадают под его влияние. Усиливается личная активность и работоспособность. Хорошо под влиянием этого аспекта начинать цикл физических тренировок. Спортсмены могут быть способны установить личные рекорды. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия по раскрутке своих проектов. Успеха могут достигнуть те, кто ориентирован на экономическую экспансию, расширение географии бизнеса и выход на новые рынки. Аспект предназначен для смелых людей, героев, первопроходцев, путешественников. Те, кто активно действует, могут почувствовать поддержку со стороны влиятельных покровителей и сами оказывать другим людям спонсорскую помощь.

22 октября квадратура Марс-Плутон. Это аспект неуемной жажды деятельности, которая может выходить за рамки социально приемлемого поведения. В обществе может усилиться градус агрессии. Могут участиться проявления криминогенной активности. Также могут обостриться тлеющие доселе военные конфликты. Рекомендуется дистанцироваться от агрессивно настроенных людей и не находиться в толпе с большим количеством людей. Опасайтесь принимать участие в митингах, демонстрациях и иных местах массового скопления народа. В эти дни нелишне будет соблюдать меры личной безопасности.

Овен

Первая половина недели складывается благоприятно для выстраивания партнерских отношений у Овнов. Прежде всего это почувствуют те, кто имеет постоянные личностные партнерские отношения либо состоит в официальном браке. Могут отойти в прошлое ваши споры и непонимания, наступит время затишья и гармонии. Это хорошее время для диалога в рамках супружеских отношений. Вы сможете найти взаимопонимание даже по тем вопросам, которые всегда были камнем преткновения в ваших отношениях. Прекрасные дни для выхода «в свет» с партнером при посещении праздничных мероприятий, свадеб, юбилеев. Во второй половине недели ситуация может осложниться. Вы можете оказаться в центре внимания. Возможно, вы станете участником какой-то конфликтной ситуации, и вынуждены будете отстаивать свою позицию. Постарайтесь, однако, обходить стороной конфликтные ситуации и людей, склонных к неадекватному поведению – а таких будет более чем достаточно. И только когда вас вынудят и отступать далее станет невозможно, тогда вступайте в открытую борьбу. Возможно, «полем битвы» станет ваше супружество или семья. Здесь важно не переходить черту, за которой вернуть доброжелательные и гармоничные отношения станет проблематично. Старайтесь держать себя под контролем.

Телец

У Тельцов в первой половине недели прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что именно сейчас в вашем организме устанавливается энергетическое равновесие, и все основные функции начинают работать согласованно, сбалансировано. Многие болезни обратятся вспять и перестанут вас беспокоить. Однако если вы воспользуетесь столь благоприятным периодом и проведете соответствующий курс лечения согласно показаниям врачей, то положительный результат может быть намного мощнее. Также эти дни благоприятны для решения практических задач хозяйственно-бытового плана. Можно нанимать в дом помощников – нянь, домработниц, сиделок – которые будут помогать решать вопросы в семье. Хорошо в это время приобретать домашних животных, заниматься уходом за ними. Во второй половине недели забот и хлопот по дому может прибавиться. Возможно, к вам будут часто обращаться за помощью знакомые или родственники, и вы окажетесь втянутыми в дела, которые лично к вам не имеют никакого отношения. Занимаясь чужими делами, вы, тем самым, лишаете себя возможности решить в это время какие-то свои проблемы. Это время должно заставить вас задуматься о том, каков круг вашего общения и не злоупотребляют ли окружающие вашим вниманием.

Близнецы

Близнецы в первой половине недели могут почувствовать творческий подъем, что положительно отразится на вашем общем эмоциональном состоянии. Для этого времени характерен оптимистический настрой, огромное желание получать от жизни радость. И это на самом деле может быть связано с каким-то приятным занятием, которому вы будете отдавать много времени и заниматься им с увлечением. Влюбленные Близнецы будут получать подарки, приятные сюрпризы, любовные признания, предложения. Это хорошее время для общения со своими детьми. Рекомендуется чаще посещать увеселительные мероприятия, концертные залы, театры, игровые клубы, рестораны. Любое хобби или спортивные тренировки получают новый импульс к развитию. Во второй половине недели может усилиться напряжение в романтических отношениях. Отношения с любимым человеком могут часто меняться, переходя из одной крайности в другую. Постарайтесь не смешивать любовные отношения с дружескими отношениями, не проводите дружеские вечеринки вместе с любимым человеком – это потенциально взрывоопасная ситуация само по себе. Возможно, любимый человек не пожелает делить вас с друзьями или подругами, проявив собственнические инстинкты. В это время усиливается нестабильность в интимных отношениях, возрастает вероятность взаимных измен.

Рак

Первая половина недели складывается благоприятно для семейной жизни Раков. Вы можете целиком погрузиться в домашние дела и заботы и находить в этом радость. Отношения с близкими родственниками, родителями и всеми людьми, которых вы причисляете к своей семье, складываются великолепно. Возможно, к вам в дом часто будут приходить гости, и вы проявите себя весьма гостеприимными хозяевами. Это удачное время для урегулирования наиболее сложных вопросов во взаимоотношениях между родственниками. Дружно и легко идут работы по благоустройству жилья, ремонту помещений, а также работа на садово-огородном участке. Однако во второй половине недели семейная гармония может быть нарушена. Эти дни складываются весьма нестабильно для поддержания гармоничного партнерства. Возможно, вы не встретите поддержки и одобрения своим инициативам со стороны партнера либо наоборот, сами выступите против каких-то инициатив партнера. Наиболее вероятная тема, по которой могут возникнуть противоречия – это то, как следует обустраивать жилище. Ваши вкусы и представления относительно благоустройства дома могут оказаться диаметрально противоположными. Другая напряженная тема может быть связана с недобросовестным выполнением обязанностей кем-то из членов семьи.

Лев

В первой половине недели Львы могут быть настроены на расширение круга общения и активные контакты с друзьями и знакомыми. Успешно проходят новые знакомства. Те люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, будут вам полезны, и эти установившиеся связи будут надолго. Супружеские отношения заметно укрепляются и стабилизируются. Складывается в некотором роде уникальная ситуация, когда вы сможете упорядочить свои отношения с окружающими, отсечь от себя те контакты, которые стали для вас ненужными или обременительными. Однако следует поторопиться, поскольку вторая половина недели не столь благоприятна для контактов. В эти дни вы рискуете увязнуть в мелких и суетных вопросах. Вам будет нелегко сосредоточиться на решении своих главных вопросов, поскольку к вам часто будут обращаться с просьбами и вопросами на самые разные темы, и вы можете потратить много времени на пустые разговоры и контакты. Вторая тема, на которую следует обратить самое пристальное внимание – состояние вашего здоровья. В этот период ваш организм будет особенно уязвим к простудам, и даже легкий сквозняк может стать причиной развития острого воспалительного процесса. Одевайтесь по погоде и не забывайте о профилактике.

Дева

У Дев первая половина недели складывается успешно для решения материальных и финансовых вопросов. Рекомендуется отодвинуть личную жизнь на второй план и сосредоточиться на делах. Возможно, произойдут положительные подвижки в профессиональной деятельности. Вам могут повысить зарплату, предложить занять более высокую должность, сделать выгодный заказ. Это позволит вам решить некоторые материальные проблемы, на которые раньше не хватало денег. Например, речь может идти о каких-то крупных покупках из числа личных вещей, одежды, обуви. Следует отметить, что вещи, купленные в начале недели, будут добротного качества и надолго послужат вам. Однако во второй половине недели есть риск выйти за рамки своего бюджета и потратить слишком много денег на развлечения и подарки. Помните, что ваша любовь измеряется не столько количеством потраченных денег, сколько заботой и вниманием. Возможно, вы почувствуете усиление азарта, вам трудно будет сдерживать себя. Нежелательно на этой неделе посещать игровые и ночные клубы. Жажда получения удовольствий в любых видах и проявлениях – это то, с чем вам, возможно, придется бороться.

Весы

У Весов в первой половине недели благоприятное время для серьезного поступательного личностного развития. Чтобы хорошо себя чувствовать и преуспевать в делах, вам требуется иметь достаточно свободы, чтобы вы могли действовать самостоятельно и принимать решения по своему усмотрению. Поэтому старайтесь в первую очередь избавиться от всего того, что вас ограничивает. Также это хорошее время для укрепления физической формы. Рекомендуется посещать тренажерные залы, заниматься в спортивных секциях, принимать участие в соревнованиях. Вообще, чаще появляйтесь на публике, демонстрируйте окружающим свои таланты и способности. Вторая половина недели может пройти в динамичном и весьма неровном темпе. Основные источники для беспокойства – вы сами и ваша семья. Возможно, вам захочется обрести больше степени свободы и действовать независимо от мнения членов семьи. Особенно это свойственно молодым людям, которые периодически предпринимают попытки оторваться от родительского влияния. Но как только вы это попробуете сделать, то на вашу голову посыплются неприятности. Старайтесь действовать мягче и не идти на конфликт там, где можно просто переждать.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно для спокойной и тихой семейной жизни. Вы будете хорошо себя ощущать в обстановке уединения. Возможно, вам захочется побыть в одиночестве. Если у вас нет отдельной комнаты или квартиры, где вы могли бы уединиться, то можно просто побыть на природе, в лесу, в парке, у озера. Основная задача этих дней – обрести душевное равновесие и покой, привести в порядок свои мысли, сделать необходимые выводы из событий, произошедших в последнее время. Лучше всего этого удастся добиться тем, кто занимается восточными духовными практиками, совершенствует себя с помощью цигуна, йоги, медитации и чтения мантр. Во второй половине недели может усилиться нагрузка на вашу нервную систему. Возможно, вы сами развернете бурную деятельность или окажетесь втянутыми в дела других людей. Так или иначе, но сейчас вы можете легко соскользнуть на пустую суету, которая вам лично ничего позитивного не принесет, а станет лишь нервным раздражителем. Отношения с некоторыми знакомыми и приятелями могут испортиться, если вы втянетесь в разбирательства слухов и сплетен. Неблагоприятно складываются короткие и дальние поездки. Возможны поломки в пути, частое попадание в пробки и штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Стрелец

Наиболее успешным направлением для типичных Стрельцов в первой половине является всестороннее общение с окружающими. В первую очередь это относится к расширению дружеского общения. Вам будет интересно не только познакомиться с разными людьми и обменяться с ними мнениями, но и найти единомышленников, тех, кто задумывается над теми же вопросами, которые волнуют и вас. Возможно, вы начнете посещать клуб по интересам, примете участие в конференциях, семинарах. Благодаря усилению интеллектуальной активности и живому интересу ко всему новому вы сможете преуспеть в учебе. Активизируется ваше участие в социальных сетях, на форумах и тематических сообществах в интернете. Во второй половине недели может сложиться весьма нестабильная финансовая ситуация. Это особенно относится к тем, у кого много кредитов и чья зарплата по большей степени уходит на выплату процентов по долгам. Дело в том, что вам могут задержать выплату очередной зарплаты, либо неожиданно придется понести ощутимые дополнительные расходы и это ударит по вашему бюджету. Постарайтесь спокойно взвесить ваши возможности. Вы будете способны мобилизоваться. Самое главное – действовать по плану и не отступать от плана.

Козерог

Козероги в первой половине недели будут иметь прекрасные шансы для достижения своих стратегических целей. Прежде всего это относится к сфере профессиональной деятельности. Здесь перед вами могут открыться новые перспективы. Внешние обстоятельства будут активно способствовать вашему карьерному росту. Безработные имеют шанс найти работу в соответствии со своими требованиями. Также вы имеете неплохие шансы для повышения социального статуса – бывшие учащиеся колледжа станут студентами, студенты – дипломированными специалистами. После этой недели многие из вас начнут осознавать себя по-новому, с более высоких социальных и профессиональных позиций. Однако во второй половине недели могут проявиться противоречивые тенденции. Во-первых, вы можете почувствовать усиление потребности пожить для себя, в свое удовольствие. Однако это может быть достаточно проблематично для тех, кто состоит в браке. Другая тема недели связана с попыткой утвердить себя в обществе, укрепить свои позиции и свой авторитет. И здесь вы можете столкнуться с препятствиями в виде каких-то внешних обстоятельств. Парадоксальным образом усиление ваших амбиций будет приводить к усилению сопротивления внешнего мира и препятствий на пути к их реализации.

Водолей

Водолеям в первой половине недели рекомендуется активнее расширять горизонты познания. Хорошее время для серьезного обучения. Вы можете заинтересоваться философскими и морально-нравственными вопросами. Особенно это важно для молодых людей, которые находятся в том возрасте, когда личностные нравственные установки еще только формируются. Возможно, в поле вашего зрения появится человек, с которого вам захочется брать пример и который многому научит вас в плане понимания фундаментальных жизненных понятий и установок. Лучше всего отправиться в путешествие. Все это значительно обогатит ваши представления об окружающем мире. Во второй половине недели могут осложниться отношения с представителями власти и закона. Нарушения правил дорожного движения не останутся без внимания и могут привести к штрафным санкциям. Уделите особое внимание поддержанию своего здоровья на приемлемом уровне. Возможно, ваш иммунитет будет ослаблен, и это может привести к склонности к простудным заболеваниям с острыми воспалительными процессами и высокой температурой.

Рыбы

В первой половине недели у Рыб может усилиться энергетический потенциал. Вы сможете выдерживать большие физические и психологические нагрузки без каких-либо сложностей. Более того, звезды советуют вам отдавать предпочтение интенсивному жизненному ритму. Сейчас не время для расслабления на диване перед телевизором и спокойного умиротворенного созерцания. Эта неделя предполагает активную деятельность. Обязательно требуется сбрасывать с себя накопившийся избыток энергии в какую-то интенсивную деятельность. Это положительно отразится на вашем самочувствии. Наиболее естественным способом энергетической разрядки является секс. Поэтому на этой неделе может наблюдаться усиление интенсивности в интимных отношениях с постоянными партнерами. Вторая половина недели связана с усилением фактора нестабильности. Внешние обстоятельства могут неожиданно радикально поменяться, и вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Могут усложниться условия выплаты процентов по кредитам из-за нестабильности в поступлении доходов.