Неразбериха в чувствах и мыслях — любовный гороскоп на 16 октября

Сегодня нам будет сложно мыслить трезво — слишком много чувств и эмоций.

Овен

Сегодня отношения Овнов с партнерами станут романтичнее. Многие Овны начнут идеализировать своих «половинок» (особенно в разлуке или на большом расстоянии). Обратной стороной любовной романтики может стать какая-то давняя тайная иллюзия личного плана, с которой Овнам не хочется расставаться.

Телец

Сегодня Тельцы полны любовных иллюзий. Чем активнее их стремление в будущее, тем выше риск оказаться в плену у прошлого. Стоит учесть этот нюанс, если вы надеетесь оживить свои прежние чувства и сделать вторую попытку. Небезопасно реанимировать тот роман, который однажды уже стал для вас роковым.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов сбивает с толку обстановка, подводит фантазия или нехватка внутренней честности. Они могут приукрасить прошлое ради будущего и закрыть глаза на сомнительные моменты настоящего. На пороге перемен возможен соблазн ухватиться за старую симпатию, как за спасательный круг.

Рак

Сегодня влюбленные Раки - идеалисты и мечтатели, оторванные от житейских реалий. Тонко чувствуя ситуацию в целом, они допускают забавные или досадные ошибки в мелочах. Их промахи в глазах представителей противоположного пола выглядят мило, но часто наводят на мысль, что они «не от мира сего».

Лев

Львам не стоит игнорировать перемены в своих любовных отношениях: тенденции не случайны. Несмотря на массу приятных моментов и общую стабильность, возможны отдельные проблемы с продолжением романа в прежнем стиле - например, с полным доверием. День склоняет к любовным фантазиям и доле самообмана.

Дева

Сегодня Девам лучше искать в отношениях эмоциональную и (или) моральную базу. Житейские мелочи второстепенны по сравнению с духовным единством: если вы друзья, то легко примете мелкие недостатки друг друга или расхождения во вкусах. Признак истинной любви - взаимная снисходительность в мелочах.

Весы

Сегодня одна из главных потребностей Весов - расслабиться телом и духом. Многим Весам не захочется (или не удастся) оставаться в блестящем и безупречном парадном образе. Если партнер готов видеть их такими, то день пройдет спокойно, а мелкие забавные недоразумения не дадут влюбленным соскучиться.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам доверять своей любовной интуиции в целом, но быть внимательнее в деталях: день создает мелкие искажения и оживляет иллюзии, может усилить доверчивость или искушение использовать чужую наивность. Лучше повременить с красивым жестом и романтичным интимным подарком.

Стрелец

Сегодня идеализм, чувствительность и доверчивость делают влюбленных Стрельцов уязвимыми, что вовсе не мешает им оставаться очаровательными. Им важно оказаться в приятной и защищенной интимной обстановке, где эти черты станут достоинствами. Вредные качества - изменчивость чувств и неразборчивость.

Козерог

Сегодня сердце Козерога станет мягче воска, если он окажется в среде, навевающей любовные воспоминания и знакомые искушения. Многие Козероги будут безоружны против романтичного «привета» издалека или из прошлого. Этот день порождает в них тайные любовные сомнения и усиливает их, если они уже есть.

Водолей

Влюбленным Водолеям этот день мешает быть в чем-либо уверенными полностью. Ситуация не поддается их контролю и прогнозу, а иногда нет места даже элементарной логике. Благие намерения могут обернуться курьезом. Это не самый удачный момент для красивого жеста или для выбора подарка в знак любви.

Рыбы

Сегодня Рыбы подвержены мелким соблазнам, из-за чего могут попустительствовать своей слабости или капризам партнера. Звезды напоминают, что иногда невинные мелочи - самый простой и приятный способ незаметно вступить на ложный путь. Например, принять всплеск ностальгии за истинную потерянную любовь.