Позитив притянет деньги — финансовый гороскоп на 16 октября

Сегодня от нашего настроения зависит то, как много мы заработаем.

Овен

У Овнов благоприятное время для выполнения частных заказов и обслуживания клиентов на дому. Те, кто подрабатывает на фрилансе, получат выгодный заказ и смогут существенно продвинуться вперед в доведении до завершения ранее полученных заказов. Успешно идет гостиничный и ресторанный бизнес. Используйте имеющиеся деловые связи для решения оперативных вопросов.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее включаться в деловое сотрудничество, совершать поездки, вступать в контакты. Вы сможете находиться в курсе наиболее актуальных вопросов и за счет этого находить оптимальные решения. Не упускайте возможность принять участие в собрании, совещании, планерке. Ваши способности к обучению и аналитической обработки информации будут выше среднего уровня.

Близнецы

Близнецам в этот день сопутствует удача в делах. Возрастают ваши доходы, отношения с начальством складываются великолепно. Возможно получение ответственного задания или заказа, благодаря которому вы будете обеспечены выгодной работой. Вам будут оказывать протекцию женщины, занимающие руководящие должности. Также это хорошее время для получения доходов от использования недвижимости,

Рак

Ракам рекомендуется использовать этот день для пополнения багажа профессиональных знаний. Звезды советуют с утра пораньше решить для себя вопросы информационного обеспечения. Это прекрасное время для начала самостоятельного изучения книг или видео-курсов по расширению и углублению представлений о возможностях профессии. Успешно проходят командировки и рекламные мероприятия.

Лев

Львам рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок, хлопотать по поводу оформления ссуды в банке, совершать банковские переводы. Сегодня вам могут вернуть долг, который вы уже не рассчитывали получить. Можно оформлять и подавать исковые заявления о возмещении материального и морального ущерба.

Дева

Девы добьются успеха в многостороннем переговорном процессе. Возможно, вам удастся сыграть роль миротворцев или посредников в примирении деловых партнеров. Рекомендуется согласовывать свои планы с планами партнеров – так вы добьетесь большей эффективности. В сфере обслуживания увеличится приток клиентов, поэтому старайтесь сделать так, чтобы клиент был доволен.

Весы

Безработные Весы сегодня смогут найти работу, которая полностью будет соответствовать вашим запросам. Также у вас укрепятся позиции на текущей работе. Вы легко справитесь с техническими заданиями и сможете повысить производительность труда, поскольку вам никто не будет чинить помех.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется проявлять свои творческие способности, принимая участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах и любых иных видах конкурентной деятельности. Успешно пойдет профессиональное обучение. Если вы имеете склонность к изобретательству и рационализаторству, то у вас будет шанс найти оригинальное техническое решение проблеме.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которую в состоянии сегодня же завершить. Успешно пойдет работа у работников гостиниц, ресторанов, агентств по сделкам с недвижимостью, строителей и офисных служащих. Ваши финансовые возможности вырастут. Бизнесменам рекомендовано заниматься модернизацией и техническим переоснащением производственных мощностей.

Козерог

Чем больше в этот день у Козерогов будет контактов, деловых поездок и встреч, тем успешнее пойдут дела. Вы сможете повысить свое влияние на события и добиться реализации своих намерений во многом за счет вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов. От вашей личной инициативы зависит очень многое.

Водолей

Этот день благоприятен для Водолеев, не занимающих руководящих должностей. Вы сможете справиться с большим объемом текущей работы и тем самым повысите уровень доходов. Также это удачный день для улучшения материального положения, приобретения предметов личного пользования. Особенно это почувствуют те, чья работа связана с транспортом и торговлей.

Рыбы

Рыбы преуспеют в любом новом деле. Во многом это будет обусловлено вашими возросшими творческими способностями. Можно экспериментировать в поисках более эффективных методов работы, искать и находить скрытые резервы. Очень важно верить в успех и браться за дела с хорошим настроением. Не откладывайте работу на позднее время.