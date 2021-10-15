Верим в свои силы — гороскоп на 16 октября

10-11 лунные сутки. Эмоциональная атмосфера этого дня составляет контраст вчерашним настроениям.

Разворот в делах, отношениях или мышлении требует паузы, что удачно совпадает с официальным календарем. Луна в Рыбах повышает сентиментальность и внушаемость. День усиливает расслабленность и податливость на соблазны, мешает правильно распоряжаться деньгами и симпатиями, вызывает из небытия тени прошлого, подпитывает любовные и духовные иллюзии. Возможны недоразумения в общении с женщинами. Нежелательны поездки, покупки, взаиморасчеты. Вероятны отдельные загадочные случаи везения: поддержка от друзей, «помощь свыше».

Овен

Этот день сделает Овнов более чувствительными и рассеянными. Новые достижения маловероятны, продуктивные действия часто будут замещаться пассивными «благими намерениями». Возможен чрезмерный идеализм в денежных делах и в любовных вопросах. В активном сотрудничестве и в поступательном движении вперед уместна пауза. Стоит отменить лишнюю суету, переговоры, взаиморасчеты и необязательные поездки.

Телец

Сегодня Тельцы сменят активную позицию на пассивные мечты, чем спасут свою психику от «перегрева». Возможен возврат к давней надежде, для исполнения которой уже готов новый шанс. Звезды намекают, что сейчас легко свернуть в своих фантазиях на устаревший путь. Лучше не увлекаться прорисовкой вероятных деталей, не спешить с конкретными эмоциональными и материальными инвестициями в близкое будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют потерять надежные ориентиры и ясную перспективу, в очередной раз увлекшись построением воздушных замков. Особенно вероятен такой уклон в делах, связанных с любовными отношениями, эмиграцией, профессиональной и творческой карьерой. Возможна идеализация старых симпатий с тайной надеждой найти в них опору при новом обороте колеса фортуны. Важно избегать знакомых обольщений.

Рак

Сегодня Раки могут довериться своему чутью: несмотря на приукрашивание деталей, в целом интуиция поведет их правильным курсом. Многих Раков поддержат надежда и вера. Промахи дня вызваны излишней идеализацией: именно она часто будет причиной медицинской, эстетической, финансовой или иной ошибки. Лучше отложить хлопоты по конкретным поводам, посвятив день отдыху, мечтам или духовной стороне жизни.

Лев

Сегодня Львы окажутся оторваны от своей группы, либо в ней изменится атмосфера. Не исключены трудности с обратной связью, с полной честностью или дальнейшим сотрудничеством. Некоторые Львы будут лишены не только приятной компании, но и ориентиров, защит. В такой ситуации могут разыграться фантазии. Важно не попасть под плохое влияние, под власть негативных чувств или под чары духовного соблазна.

Дева

Сегодня Девам стоит отрешиться от лишних забот, чтобы тоньше прочувствовать психологический фон ситуации в целом или угадать настроение нужных им людей. В противном случае этот день сулит им любовные курьезы, бытовые недоразумения, духовные заблуждения и мелкие финансовые промашки. Для гармонии отношений важен курс на дружбу и духовное единство: он сгладит разрыв во вкусах или культурных кодах.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам сделать паузу во внешней активности или снизить нагрузки, а на первое место поставить свое самочувствие. Проблемой дня может стать собственная или чужая небрежность. Возможны заминки и минуты дискомфорта в пути, погрешности при выборе лекарств или диеты. Обаятельными, но не слишком аккуратными и надежными будут помощники. Не исключены загадки в поведении питомцев.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут дать волю своим эмоциям и творческому воображению. Мечты и мысли этого дня - во многом прообраз близкого будущего. По возможности, стоит провести эти сутки в уединении, тишине или за духовно близкими занятиями. Несмотря на верность предчувствий в целом, преждевременны конкретные действия - например, важные шаги в любви, новые траты или радикальные решения в связи с детьми.

Стрелец

Сегодня Стрельцы либо непостоянны в своих настроениях и вкусах, либо зависимы от изменчивой обстановки и эмоций окружения. Им легко стать заложниками семейных тайн, ностальгии, привязанности к близким, рабами комфорта и любовных иллюзий. Возможна рассеянность, доверчивость, неразборчивость, потворство своим и чужим капризам. Не лучший день для распоряжения деньгами, вещами и личными симпатиями.

Козерог

Этот день способен сделать суровых Козерогов менее жесткими, целеустремленными и категоричными. Их решительность испарится (поколеблется), если они проникнутся эмоциональными нотами окружающей обстановки, соприкоснутся с чужим переживанием, пройдутся по забытым местам или услышат знакомую мелодию. Их может вновь поманить старая дружба, давняя романтическая история или брошенный творческий проект.

Водолей

Этот день склоняет Водолеев к несвоевременной расточительности. В зависимости от момента она может быть запоздалой, преждевременной, неуместной или иметь сомнительный оттенок. Также обстановка этих суток провоцирует небрежное обращение с любыми ресурсами: деньги могут «утекать сквозь пальцы», вещи пропадать или портиться. Несмотря на возможность отдельных удачных находок, нежелателен шоппинг.

Рыбы

Сегодня Рыбы опираются на свои потребности, настроение и интуицию, что не всегда им выгодно. С ними может сыграть шутку привычка, приятное воспоминание, непостоянство, внушаемость, тяга к комфорту, желание нравиться. Небольшой промах или попустительство мелкой слабости отразятся на будущем. Лучше воздержаться от покупок, радикальных шагов в любви, выбора диеты, решений в сфере финансов и карьеры.