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Шесть знаков зодиака, которые постоянно изменяют

16 октября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи выделили неверных партнеру представителей знаков зодиака.

Шесть знаков зодиака, которые постоянно изменяют

Астрологи «Пятого канала» убеждены, что в изменах может быть виноват знак зодиака партнера. Они выделили несколько представителей зодиакального круга, которые не хранят верность своим вторым половинкам.

Овен

Овны отличаются своей ревнивостью и упрямством, однако они и сами способны на измены. Представители этого знака совершают такие поступки, руководствуясь нахлынувшими эмоциями и сиюминутному чувству.

Близнецы

О двойственности Близнецов ходят легенды: им интересно все новое, а представителей этого Зодиака едва ли можно назвать полигамными.

Весы

Весы очень нерешительны, поэтому могут встречаться сразу с несколькими партнерами, боясь сделать один выбор. Представители Стрельцов оберегают свою свободу и не любят однообразие, поэтому не задерживаются надолго в отношениях. Они могут «слиться» в любой момент, игнорировать звонки и найти нового партнера.

Водолей

Многие Водолеи отдают предпочтение свободным отношениям и не терпят рамок. Астрологи говорят, что этот знак не считает измены какой-то проблемой.

Рыбы

Из-за своей мечтательности Рыбы нередко страдают. Выстроив в голове образ идеальной второй половинке, они не могут найти такого в жизни, поэтому решаются на измены.

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