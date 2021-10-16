Отдыхать или работать — финансовый гороскоп на 17 октября

Сегодня нам придется сделать выбор — двигаться по карьерной лестнице или немного отдохнуть.

Овен

Успех или неудачи в профессиональной деятельности Овнов в этот день во многом будут зависеть от эмоционального настроя. Склонность к частой смене настроения может сделать ваше поведение непоследовательным, ненадежным в глазах деловых партнеров. Вместе с тем это хорошее время для учебы и деловой переписки.

Телец

Тельцы смогут получить доступ к финансовым ресурсам во многом за счет привлечения спонсорской помощи и инвестициям деловых партнеров. Это особенно положительно отразится на работе в общественных организациях и фондах, занимающихся благотворительностью. В первой половине дня будет ваше самое продуктивное время.

Близнецы

Близнецов ждет успех в работе по обслуживанию клиентов. Вашей работой останутся довольны, что сделает ваш труд более популярным. Возрастет количество заказчиков, покупателей. Успешно идут переговоры. Вместе с тем, это не исключает мелких трений с коллегами в трудовом коллективе. Благодаря вашему активному вмешательству удастся урегулировать неувязки в деловом взаимодействии.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Возможно, начальство поменяет что-то в планах, однако это не помешает вам справиться с новыми задачами. В первой половине дня у вас благоприятное время для роста доходов. Залогом успеха в делах являются хорошие отношения в трудовом коллективе. Вы сможете примириться с теми, с кем были в ссоре.

Лев

Львы сегодня будут склонны к экспериментированию. Во многом это будет связано с приобретением новых знаний и попыткой их применения на практике. Подобные усилия можно назвать продуктивными и полезными с точки зрения перспективы. Начните с наведения порядка на своем рабочем месте. Однако это может помешать вам завершить некоторые текущие дела.

Дева

Девы в этот день смогут преуспеть в деле улучшения условий труда на рабочем месте. Можно ставить перед работодателем вопросы, чтобы вам обеспечили более комфортные условия, в которых вас труд стал бы более производительным. На утро лучше не планировать деловых поездок и встреч. Во второй половине дня воздержитесь от контактов.

Весы

Весам рекомендуется расширять и укреплять свои деловые связи. Окружающие люди будут легко идти с вами на сотрудничество. У вас не будет проблем с доступом к информационным ресурсам. Однако не ждите скорой финансовой отдачи от своих деловых связей. Вторая половина дня будет связана с нарастанием напряженности в отношениях с вышестоящим начальством

Скорпион

Скорпионам рекомендуется заниматься вопросами финансового регулирования. Ваши финансовые возможности вырастут за счет дополнительных поступлений и роста производительности труда, и вы сможете правильно распорядиться имеющимися деньгами. Используйте максимально утренние часы – в это время у вас многое будет получаться легко и свободно.

Стрелец

Стрельцы ориентированы на внешний успех и реализацию своих возросших творческих способностей. Многие вопросы будут успешно решаться с использованием новых методов. Также вы имеете неплохие шансы для победы в конкурсах, соревнованиях или кастингах на занятие престижной должности. Бизнес будет прирастать за счет вовлечения в сферу ваших интересов новых людей.

Козерог

Козерогам удастся преуспеть в делах, связанных с выполнением частных заказов или при работе на полставки или по совместительству. Все, что имеет значение в плане дополнительных доходов, получит импульс к развитию. Вместе с тем это не лучшее время для планирования и исследований. Вы должны быть предельно информированными и быть в курсе текущей ситуации.

Водолей

Водолеям следует стремиться к новым горизонтам и думать не столько о мелких сиюминутных выгодах, сколько о своих перспективах в будущем. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции при составлении планов на будущее. В отношениях с начальством могут быть шероховатости – обратите внимание на точность исполнения заданий.

Рыбы

У Рыб в этот день могут произойти положительные сдвиги в карьере. Во многом это будет зависеть от вашего умения использовать технические возможности для роста производительности труда. Рост вашего профессионального мастерства не останется незамеченным начальством. Можете также рассчитывать на льготы при оформлении поездки в санаторий для профилактики и лечения.