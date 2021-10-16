Избегаем радикальных шагов — любовный гороскоп на 17 октября

Сегодня стоит быть осторожнее со словами и действиями — отношения могут треснуть.

Овен

Этот день мешает Овнам выражать свои чувства открыто и общаться с любимым человеком в активном режиме. Не самый удачный план - совместная акция, требующая энергии и азарта. Также это не лучший момент для встреч в людных местах и шумных компаниях (если только вы не мечтаете затеряться в толпе).

Телец

Тельцам не стоит забывать, что любовь требует тишины и интимности. Отличное решение сегодня - остаться вдвоем, вдали от «огней большого города» и прочей цивилизации. Если с любимым человеком вас связывает общий бизнес, лучше избегать деловой обстановки и свести к минимуму разговоры о повседневном.

Близнецы

Влюбленные Близнецы сегодня легко оказываются в царстве мечты. Под чарами обольщения и собственных иллюзий они могут не заметить знакомую ловушку или решить, что она им больше не страшна. Свободным Близнецам не стоит инициировать знакомства: возникнут препятствия или выбор будет заведомо неудачным.

Рак

В этот день Раки часто предпочитают идеальный мир окружающей действительности, и в любви такая позиция может оказаться для них не самой плохой. Не исключено, что любовные мечты станут их единственным спасением от суровой реальности. Если близкий человек разделит их настрой, Раки будут счастливы.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам выбирать для романтического свидания тихое место. Обязательный атрибут - интимность. Желательно заранее исключить все агрессивные вмешательства в деликатный процесс личного общения, даже если для этого придется отключить все средства связи и отменить все прочие планы.

Дева

Сегодня партнеры ждут от Дев понимания без слов, что для самих Дев не всегда будет комфортной и желанной ситуацией. В новом знакомстве недопонимание на этой почве может стать причиной разочарования. В наилучшем положении - стабильные прочные пары, в которых взаимный настрой считывается интуитивно.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отказаться в делах сердечных от прямой инициативы. Желательно избегать радикальных шагов, обидной критики и «честных» разговоров. Важнее напора, остроумия и взрыва страстей в эти сутки может стать молчание, деликатность, готовность проявить заботу или отступить в тень.

Скорпион

День дает простор эмоциям Скорпионов, но не обещает стабильности. Настрой будет романтичным, но не очень серьезным. Возможно одностороннее или взаимное лукавство. Для свободных Скорпионов новое увлечение может стать лишь капризом и случайным эпизодом. Любое сомнение надежнее трактовать как «нет».

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны оставаться сентиментальными идеалистами и дорисовывать в своем воображении желаемые детали, если их не хватает в реальном романе. Многих Стрельцов вдохновят мистические знаки и совпадения, неожиданные пересечения с пассией в музыкальных вкусах или в деталях «прошлой жизни».

Козерог

Сегодня влюбленный Козерог сентиментален. Будучи природными реалистами, в любви многие Козероги станут мистиками, верящими в чудеса, приметы и совпадения. День не годится для выяснения отношений, зато создает условия для совместных фантазий или уютного молчания вдвоем, особенно под хорошую музыку.

Водолей

Этот день требует от Водолеев тонкой чувствительности и психологической гибкости в любовных делах. Во многих ситуациях личного характера сегодня не обойтись без проницательности, подстройки, готовности включать воображение и действовать по обстоятельствам. Не лучший момент для важного свидания.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно правильно толковать свои внутренние ощущения, так как именно они станут их главным путеводителем в стране любви. Природное чутье поможет им не только сохранить гармоничную любовную связь, но и деликатно отклонить откровенно неподходящие отношения - например, «уйти по-английски».