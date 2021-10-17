Пора начать копить — финансовый гороскоп на 18 октября

Сегодня не стоит тратить деньги от слова совсем — пора копить.

Овен

У Овнов хороший день для проведения безналичных расчетов и денежных переводов в другие регионы. Старайтесь сдерживать свои эмоции не делать ничего важного без согласования с близкими людьми и коллегами. В противном случае вам будет сложнее выполнить запланированный объем работы. Вам могут предложить выйти на подмену коллеги или поработать в сверхурочное время.

Телец

В течение этого дня Тельцы будут ощущать некие тормозящие влияния, из-за которых будет труднее добиваться результата. Возможно, это будет связано с активизацией ваших тайных недоброжелателей. Воздержитесь от контакта с незнакомыми людьми и не доверяйте случайной информации – вас могут подталкивать к ошибочным действиям.

Близнецы

Близнецам в этот день следует воздерживаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Будьте готовы к неожиданностям, не исключены резкие изменения обстоятельств, в результате которых вы можете понести убытки, или потребуется корректировать сроки выполнения работ. Не откладывайте дела, решайте все вопросы сразу.

Рак

Ракам сегодня будет нелегко находить взаимопонимание с вышестоящим руководством. Возможно, вам будут поступать противоречивые приказы и распоряжения, с которыми вам будете нелегко согласиться. Это особенно вероятно, если вы работаете в офисе с документами. Если вы ищите приработок, то сегодня вам может представиться для этого шанс.

Лев

Правила поведения и профессиональная этика не существуют сами по себе – их требуется исполнять для поддержания репутации на должном уровне. И сегодня у Львов будет соблазн пойти на некие нарушения правил, закона или служебных инструкций. Нарушения же могут повлечь штрафные санкции. Звезды советуют не витать в облаках, а сосредоточиться на решении сугубо материальных вопросов.

Дева

Девы сегодня могут столкнуться с финансовыми затруднениями. Работникам акционерных компаний, общественных организаций и фондов вряд ли удастся привлечь инвестиции от деловых партнеров и спонсоров. Также могут быть задержки с поступлением обещанных платежей. Во второй половине дня воздержитесь от дальних поездок и деловой переписки.

Весы

Весам сегодня, возможно, придется иметь дело с крайне непоследовательными и ненадежными людьми. Это особенно затруднительно, если вы работаете в сфере услуг и занимаетесь непосредственным обслуживанием клиентов. Не удивляйтесь, если кто-то не сдержит обещание или окажется ненадежным в деле. Старайтесь действовать последовательно и строго по плану – такой подход обязательно принесет позитивные плоды.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть осложнения в контактах с коллегами. Не следует возлагать на коллег излишних ожиданий – это прямой путь к разочарованиям и недоразумениям в отношения в трудовом коллективе. Затруднена производственная практика у студентов вузов – вы поймете, что вам не хватает практических навыков.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может сложиться неправильное представление о своих талантах и способности решать практические вопросы. В связи с этим лучше воздержаться от новых дел и не вступать в конкурентную борьбу. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности, тому, что у вас всегда хорошо получается. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: ремонтные работы в коммунальных службах, строительство.

Козерог

Работа по теме недвижимости может стать для Козерогов проблемным направлением. Офисные служащие могут почувствовать неудобства на рабочем месте: вас будут часто отвлекать посторонними вопросами и в кабинете могут находиться случайные люди – все это вносит помехи в работу. Возможны сложности в карьерном продвижении.

Водолей

Водолеи сегодня будут склонны много разговаривать на посторонние темы, что может негативно отразится на результатах работы. Это не лучший день для работы с информационными потоками, обработки документов и деловых поездок. Не доверяйте словам и обещаниям – сейчас они имеют невысокую цену. Однако с утра может поступить ценная информация из конфиденциальных источников.

Рыбы

Рыбы сегодня склонны заблуждаться относительно финансовых последствий своих деловых инициатив. В связи с этим возрастает вероятность убыточных вложений и материальных потерь. Основной задачей этого дня должно стать не преумножение финансовых ресурсов, а их сохранение. Во второй половине дня воздержитесь от финансовых операций. Не берите и не давайте денег взаймы.