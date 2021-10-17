Миссия выполнима — гороскоп на 18 октября

12-13 лунные сутки. Утром Луна в Рыбах «без курса» намекает, что суета напрасна.

Импульс к продолжению сотрудничества и к любым успешным системным действиям даст ингрессия Луны в знак Овна во второй половине дня. В это время придут новости, наладятся связи, оживятся деловые отношения и «разогреются» личные симпатии. Наступит плодотворное время для переговорщиков, а также для всех, кто устал от паузы и жаждет динамики. Наряду с потребностью в сотрудничестве возрастут полемический задор и конкурентный дух. Может затянуться до ночи остроумная дискуссия, процесс переговоров, согласований, поисков или сравнений.

Овен

Начало дня Овнам лучше провести в покое. Ближе к вечеру желательно быть на связи: начнут поступать известия, предложения и подтверждения, станут активнее партнеры, оппоненты и конкуренты. Это лучшее время для «наведения мостов» и восстановления сотрудничества. Не будет ошибкой сделать первый ход и инициировать диалог лично. Переговоры и согласования могут продлиться допоздна или даже до утра.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит настраиваться на деловой режим с утра: не исключено, что вся первая половина дня пройдет в атмосфере затишья и ожидания новостей. В то же время не помешает оставаться наготове: с приближением вечера предстоит вновь погрузиться в насущные срочные дела, разговоры или игры. Вероятен миг распутья, смешной неоднозначный момент. Может наметиться командировка или приключение.

Близнецы

Близнецам лучше отложить инициативы и контакты до второй половины дня. В это время они смогут связаться с друзьями из разных групп, узнать новости, похвастаться своими находками или сравнить свои выводы с альтернативными мнениями. Это наилучший момент для «выхода в эфир», публикации важного материала, выступления в роли посредника или комментатора, для отбора команды или выбора между вариантами.

Рак

Утром у Раков есть время помечтать или морально подготовиться к назревшему повороту событий. Можно позволить себе отсутствие в офисе или молчание на переговорах. Вечером потребуются маневренность и ловкость, но в рамках законов и правил. Важно быстро ответить на запрос, понять шутку, сделать выбор: на кону карьера или ситуация в доме. Это удачный момент для совещания, визита к юристу или в суд.

Лев

Вторая половина этого дня поможет Львам выйти из тени, избавиться от лишней чувствительности или сбросить «наведенные чары». Свежие новости из разных источников (в том числе отдаленных) дадут им уточненный материал для сравнения, позволят определиться с темой, маршрутом, программой действий или техническими деталями. На вечер можно смело планировать поездку, продолжение переговоров или полемики.

Дева

Сегодня Девам важно дождаться новостей и приготовиться к их неоднозначности. Если поступил сигнал тревоги, стоит действовать незамедлительно: есть шанс все уладить благодаря опыту, подстраховке или точной инструкции. Не будет утрачена способность видеть альтернативы, слышать доводы и понимать шутки. Но все же возрастут риски. Переговоры, игры, поездки уместнее по экстренным, а не рядовым поводам.

Весы

В первой половине дня звезды советуют Весам держаться в тени, беречь здоровье и ресурсы. Важные события ожидаются к вечеру. Возможны вести «с другого берега», могут поступить уточненные предложения, появиться партнеры, оживиться конкуренты. Остаток дня пройдет для многих Весов в активных согласованиях или в растущем полемическом азарте. Не исключено, что диалог или совещание затянется за полночь.

Скорпион

Вечером Скорпионам нужны силы, поэтому в первой половине дня им стоит беречь энергию. В это время можно никуда не спешить, вести пассивный образ жизни или заниматься тем, что нравится. К вечеру возрастет суета, напомнит о себе фронт работ, станут активнее переговоры с домочадцами, коллегами или сервисами. Придется заново согласовать функции и распределить роли. Возможен заработок или подработка.

Стрелец

Сегодня удачный поворот событий ждет Стрельцов не сразу. В первой половине дня они могут остаться дома, выспаться или немного полениться. Вечер даст импульс для действий. Объявятся нужные люди, заработает творческая мысль и возрастет личное обаяние. Любое дело стартует с уже отработанной удачной схемы. Можно начинать игру, приступать к сделке или тренировке, отправляться в путь или на свидание.

Козерог

Козерогам не стоит обольщаться спокойным началом дня. Вечером потребует внимания быт, семья, жилье, незакрытое обязательство или проблема в бизнесе. Может прийти важное извещение, понадобиться связь или транспорт. Возможны переговоры на ходу и срочный выбор. Нужны оперативность и дипломатичность. Не помешают точные инструкции и меры осторожности (протоколирование, фиксация процессов на видео).

Водолей

Водолеям стоит планировать все важные дела на вторую половину дня. В частности, лучше отложить до этого момента задуманные сделки и покупки. Это наилучшее время для коррекции планов, восстановления связей, уточнения маршрутов, внесения правок в договоры, программы и личные данные. Если вы ждете новостей, именно вечером вероятнее сигналы от нужных людей или сообщения в прессе на волнующие вас темы.

Рыбы

Первую половину дня Рыбы могут провести в согласии со своими вкусами, нуждами и капризами, а вот во второй им лучше ориентироваться на требования обстановки. Это не время для старта с нуля, но стоит мобилизоваться и включиться в предложенный ритм, если ждет завершения насущное дело: в этом случае, разумное ускорение темпов оправдано, а лень, промедление и лишние колебания грозят неприятностями.