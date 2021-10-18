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Удача и деньги: что вторая половина октября принесет знакам

18 октября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Юпитер поменяет направление движения с ретроградного на директное 18 октября и будет находиться в созвездии Козерога.

Удача и деньги: что вторая половина октября принесет знакам
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы"

О том, к каким последствиям могут привести изменения в положении небесных тел, рассказал астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий.

По его словам, Юпитер отвечает за образование и социальную жизнь. Кроме того, планета имеет влияние на самореализацию.

— Вы, наверное, заметили, как в эти четыре месяца тяжело давалось обучение, возможно, откладывались, переносились или заканчивались не в вашу пользу судебные разбирательства. Да-да, это все ретроградный Юпитер. Спешу вас обрадовать: наконец-то Юпитер возвращается в директное направление, — отметил экстрасенс.

Он добавил, что за последние месяцы планета навела много хаоса, к которому людям удалось адаптироваться. Теперь всем нужно быть готовыми к резким изменениям в жизни. Для этого стоит обращать внимание на детали и выносить соответствующие уроки.

Холодницкий подытожил, что в жизни людей начнется новый благоприятный период. Однако до конца текущего месяца всем стоит быть начеку и проявлять осторожность, пишет Пятый канал.

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