Доводим начатое до конца — финансовый гороскоп на 19 октября

Сегодня очень важно завершать все дела, иначе они накопятся как снежный ком.

Овен

У Овнов могут возникать противоречия в отношениях с коллегами. Однако вас может примирить совместный труд, в котором материальное вознаграждение будет распределяться поровну. Чем скорее вы справитесь с делами, тем выше будет уровень доходов. Руководителям может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принять взвешенные управленческие решения.

Телец

Тельцам, возможно, придется сегодня принимать неожиданные решения в условиях дефицита времени на обдумывание. В этом случае вам помогут эмоции. Это один из редких дней, когда эмоционально мотивированные решения могут оказаться единственно верными. Планы, которые вы составите сегодня, имеют большие шансы на реализацию.

Близнецы

Близнецы в этот день могут оказаться в затруднительном положении. Возможно, вы не успеете выполнить в обещанный срок плановые задания, и начальство может выражать недовольство. Постарайтесь не привлекать к себе внимания – возможно, в этом случае ваша оплошность останется незамеченной. Особенно это относится к любителям финансовых авантюр и спекуляций.

Рак

Непростой день ожидает Раков, проходящих профессиональное обучение в вузе или на курсах повышения квалификации. Если вы чувствуете, что не успеваете за программой обучения, и многое остается непонятным, то обратитесь за помощью к друзьям-однокурсникам. Возможно, они смогут вам разъяснить самые сложные моменты.

Лев

У Львов, занимающих руководящие должности, сегодня могут осложниться финансовые проблемы. Денег может не хватить для поддержания на должном уровне текущих проектов. Однако ваше умение интуитивно находить правильные решения на этот раз поможет вам найти достойный выход из ситуации. Работая в составе творческой группы, многие смогут максимально раскрыть свой потенциал.

Дева

Если этот день застал Дев за переговорным столом, то обязательно ведите протокол и фиксируйте все договоренности на предварительном этапе. В противном случае вы рискуете потерять нить компромисса, и переговоры могут оказаться сорванными. Соблюдайте юридические правила – это убережет вас от конфликтов. Многие почувствуют прилив энергии и желания трудиться.

Весы

Весам рекомендуется воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Старайтесь не тратить время на раскачку и браться за дела с утра пораньше. Возможно, в трудовом коллективе будут возникать недоразумения, связанные с путаницей в распределении обязанностей между сотрудниками. Старайтесь перестроиться под новые требования и выполнять свои обязанности четко и в срок.

Скорпион

Скорпионам будет сложно сорганизоваться и использовать свой возросший творческий потенциал с пользой для дела. Ведь наличие интересных перспективных идей еще не гарантирует их применения на практике. Воспользуйтесь услугами деловых партнеров – они могут подсказать вам правильные шаги и помочь. Не отвлекайтесь на посторонние контакты.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется придержать свои амбиции и сосредоточиться на текущих практических делах. От личной инициативы сегодня мало что будет зависеть. Возможно, ваши претензии на более высокие должности и ответственное положение в карьере сейчас преждевременны. Укрепляйте свои позиции в трудовом коллективе – это более позитивное направление приложения сил.

Козерог

Козерогам, проходящим обучение в вузе, сегодня потребуется сосредоточиться на новом учебном материале. Если у вас наметилось отставание в учебе, то попробуйте подойти к процессу обучения с новых позиций. В частности можно начать посещать факультативные занятия или начать общаться с наиболее продвинутыми студентами. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня.

Водолей

Водолеям в этот день необходимо найти время и место и хорошенько проанализировать свои бюджетные возможности. Если этого не сделать, то вы можете оказаться в затруднительном финансовом положении. Старайтесь непременно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на работе. Особенно они затронут тех, кто причастен к финансовым спекуляциям на бирже.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется пересмотреть некоторые свои деловые партнерские отношения. Если вы контактируете с деловым партнером, который регулярно нарушает договорные отношения и постоянно подводит вас, то осмотритесь вокруг – возможно вы найдете более адекватного человека на замену нерадивого партнера.