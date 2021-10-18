Разговариваем по душам — гороскоп на 19 октября

13-14 лунные сутки. Сегодня приобретают особое значение переговоры и желательно с ними не медлить.

Уточненный аспект Луны и Меркурия советует начать их утром. Хорошо обговаривать окончательные условия обменов и сделок, утверждать роли и ритуалы, подводить итоги. Диалогу поможет взаимная симпатия, основанная на сходстве мировоззрений, вкусов или культурных кодов. Но идеальный баланс и стабильный мир останутся под вопросом. Луна в Овне при любом разногласии способна включить негативный сценарий и обострить конфликт. Там, где нет и не предвидится согласия, пригодится перемирие: худой мир будет лучше доброй ссоры.

Овен

Сегодня основная форма взаимодействия с миром для Овнов - диалог. Без согласований и прояснения сложных моментов дальнейшее сотрудничество проблематично: в любой миг возможно очередное обострение тлеющего конфликта. Если отношения с нужными людьми напряженны и вражда достигла критической точки, имеет смысл заключить временный «пакт о ненападении», чтобы успешно довести до конца совместный проект.

Телец

Сегодня ритм жизни Тельцам диктует обстановка - например, их повседневный рабочий режим или расписание сервиса. Также многим Тельцам будет важно подстроиться к настроению и привычкам нужных людей, так как насущные дела часто будут требовать переговоров, кооперации и обмена услугами. Вдобавок, некоторым Тельцам придется считаться со своими хроническими недугами или последствиями переутомления.

Близнецы

Этот день позволяет Близнецам поддерживать в активном состоянии множество личных связей и симпатий, ловко избегая возможных противоречий. Удачное стечение событий, чувство юмора и дипломатичность создадут гибкий, но надежный заслон конфликтам. Отличный момент для распространения собственных и коллективных идей, а также для вечеринок, деловых акций, спортивных мероприятий, флирта и свиданий.

Рак

Сегодня Ракам лучше сконцентрироваться на ключевых задачах. Этот день подходит для переговоров, визитов в инстанции, совещаний и профессиональных консультаций. Вдвойне актуальны темы, связанные с карьерой, жильем и юридическими нюансами. Звезды советуют не ограничиваться одним источником и, по возможности, сравнивать разные варианты. Там, где нереален мир, важно минимизировать напряженность.

Лев

Сегодня Львам обеспечивают успех энергия, обаяние, везение и хорошие новости. Важно не медлить, использовать знакомые связи и «обкатанные» маршруты. День удачен для решения правовых проблем и общения с иностранцами, сулит подвижки в делах, связанных с образованием и путешествиями, помогает развить совместные идеи и плоды творчества, а также поддерживает романтический тонус в любовных отношениях.

Дева

Ситуации этого дня требуют от Дев одновременно активности и осторожности. Не стоит уклоняться от разговоров, возможных кризисов, решения трудных задач - но также не стоит проявлять беспечность, неразумное лихачество и пытаться героически развязать все узлы в одиночку. Этот день позволяет расширить сценарий преодоления трудностей, привлечь к делу друзей или добровольцев, частично сымпровизировать.

Весы

Сегодня в интересах Весов поддерживать баланс в отношениях с нужными людьми и беречь репутацию. Даже в очень удачном положении не стоит недооценивать угрозы. Празднуя победу, не помешает одновременно укрепить защиты: не исключено, что с кем-то вам так и не удастся договориться. Важные темы лучше затрагивать утром. Не стоит медлить, если нужно озвучить плоды ночных размышлений или переговоров.

Скорпион

Этот день Скорпионы проведут в плодотворной суете. Может наметиться финальная стадия в хлопотном и рискованном деле. Даже при удачном стечении обстоятельств не стоит отказываться от поддержки и пытаться решить все проблемы самостоятельно: на последнем этапе не обойтись без чужой помощи, обмена информацией или услугами. Желательно беречь свою репутацию и здоровье: может пострадать и то, и другое.

Стрелец

Сегодня Стрельцам открыты многие двери и им не стоит медлить с реализацией своих желаний. Звезды советуют не терять драгоценное время на разработку новых стратегий и активнее пользоваться тем, что есть, включая маршруты, симпатии и связи. Этот день поможет всюду найти оптимальный баланс. Особенно вероятны успехи в воспитании детей, в командных играх, партнерских проектах, любви и творчестве.

Козерог

Для Козерогов день может стать напряженным. Сохранят актуальность вчерашние темы. Вероятны метания, попытки предотвратить угрозу или найти оптимальный вариант. Не обо всем удастся договориться. Даже если вопрос решен, звезды советуют не ослаблять бдительность, не отключать домашние и другие системы безопасности: возможно, вы что-то упустили или не все в вашей власти. Возможна беспокойная ночь.

Водолей

Водолеям важно не пропускать сегодняшние моменты удачи. День не только хорош сам по себе, но и может быть завершающим аккордом в цепи благоприятных событий, стать наградой или дать последний шанс. Особый смысл получат добрые вести, удачные переговоры, приятные встречи в пути. Не стоит отказываться от дополнительных благ, упускать любовные, деловые, спортивные, политические и другие возможности.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит пускаться в новые авантюры, но придется проявить долю смелости и ловкости в срочных делах: без маневра в них не обойтись. Ситуация может быть некомфортной, но прогноз благоприятен, важно лишь не упускать счастливый случай. Есть надежда на то, что состоится обмен, возврат или другая хитроумная акция. Получив желаемое, не стоит рисковать дальше: возможен обратный эффект.