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Пять знаков зодиака, на которых легко навести порчу

19 октября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Множество факторов влияет на самочувствие человека.

Пять знаков зодиака, на которых легко навести порчу

Многие из нас могут подвергаться намеренно направленному негативу, который называется сглаз или порча. По мнению астрологов, среди знаков зодиака есть те, на которых проклятья действуют сильнее всего, пишет Lisa.ru.

Козерог

Козероги наиболее подвержены энергетическому воздействию, так как им присуща неуверенность в себе. Из-за постоянных сомнений они становятся объектами сглаза, порчи и приворотов.

Близнецы

Представители этого знака отличаются своими лидерскими качествами и сильным характером. Но именно из-за активного взаимодействия с другими людьми, они могут попасть в руки энергетических вампиров.

Рыбы

Как правило, Рыбы воспринимают все близко к сердцу и становятся легкой жертвой манипуляторов. Обладая высоким уровнем интуиции, они сами могли бы владеть магией, но чаще — подвергаются чужому энергетическому давлению.

Рак

Представители этого знака зодиака находятся в постоянном поиске новых увлечений. Но Ракам стоит быть внимательными ко всему, что связано с магией, так как они могут навредить самим себе.

Скорпион

Скорпионы не верят в существование магии. Но за свой острый язык они могут стать жертвой негативных магических практик.

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