Иллюзия краха — любовный гороскоп на 20 октября

Сегодня нам будет казаться, что отношения трещат по швам. На самом деле, все не так плохо.

Овен

Сегодня Овнам и их партнерам важно не стать жертвами своих страстей или внешней ситуации, которая обещает быть бурной. Идеальный вариант - не делать свой роман полем боя или местом агрессивного выяснения отношений, а сознательно превратить его в нейтральную территорию, где нет места опасным играм.

Телец

Сегодня романтические сюжеты горячат Тельцам кровь, но не всегда принимают для них благоприятный оборот. Увлекающимся и предприимчивым Тельцам важно вовремя остановиться, иначе ситуация начнет работать против них. Есть риск стать заложником своих же опрометчивых действий, нынешних или прошлых.

Близнецы

Влюбленным Близнецам стоит учитывать высокий эмоциональный градус сегодняшних событий. На протяжении всего дня могут вспыхивать страсти, обостряться обиды и идти на повышенных тонах разговоры. Будет нелегко скрыть и позитивные, и негативные чувства. Новые романтические приключения небезопасны.

Рак

Сегодня Ракам лучше не играть в своих личных отношениях в опасные игры - например, в рискованное соблазнение или в поиск виноватых. Неблагополучные пары на грани развала. Причиной кризиса может стать давняя обида, ревность, чужое вмешательство. Свободным Ракам стоит избегать случайных встреч.

Лев

Сегодня влюбленным Львам желательно сохранять присутствие духа и не терять веру. В зависимости от ситуации это может быть вера в партнера, в любовь или в благосклонность судьбы. Взаимные чувства усилит совместное приключение или преодоление трудностей, важно лишь, чтобы путь изначально был общим.

Дева

Сегодня Девам опасно поддаваться в любви негативным эмоциям, и не только им: звезды советуют аккуратнее выражать даже нежные чувства. Добрые побуждения, проявленные не в добрый час, дадут тот же эффект, что вспышка гнева или напрасной ревности. Не стоит увлекаться критикой и бередить старые раны.

Весы

Весам стоит следить, чтобы их гармоничные любовные отношения не сместились в «параллельную реальность», где царят обиды и реваншистские настроения. Многое сегодня зависит от поступков любимого человека, на которые Весам важно правильно реагировать. Стоит исключить резкости и провокационные маневры.

Скорпион

Сегодня у влюбленных Скорпионов не самый гармоничный день. Их усилия могут дать скромный эффект или пропасть впустую. Некоторые Скорпионы обнаружат, что проделали напрасный труд или поработали на интересы соперника. Важно бороться с раздражительностью и уметь «отпустить в воду сделанное добро».

Стрелец

Сегодня звезды не лишают влюбленных Стрельцов своей поддержки, но и не сулят им легкого пути: чтобы получить желаемое или осуществить до конца задуманное, им придется выйти из зоны комфорта. Если шаг навстречу делает любимый человек, стоит ценить его усилия: возможно, для него это настоящий подвиг.

Козерог

Ситуации этого дня требуют от Козерогов жесткости или самообороны. Им важно не перепутать деловую ситуацию с личной - в противном случае они рискуют не к месту продемонстрировать командирский тон, обрушить на ни в чем не повинного партнера свою агрессию или начать защищаться от его мнимых атак.

Водолей

Сложности этого дня могут создать у Водолеев иллюзию краха, но их переживания напрасны: любовная фортуна от них не отвернулась и пока не имеет подобных планов. Острые ситуации можно использовать как повод доказать свою любовь или проверить взаимные чувства. Но важное свидание все же лучше отложить.

Рыбы

Сегодня опасным качеством для влюбленных Рыб окажется импульсивность. Сгоряча они способны пойти на роковой шаг, под влиянием своего партнера или назло ему. Возможна ошибка интимного плана. Несут риск случайные приключения. Не стоит поспешно реагировать на смелое предложение или явную провокацию.