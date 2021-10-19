Ошибки прошлого напомнят о себе — гороскоп на 20 октября

14-15 лунные сутки. День усиливает конкуренцию, усложняет сохранение баланса в отношениях и затрудняет мирное завершение совместных дел.

В решающую стадию входят личные конфликты. Возможны открытые провокации. Напомнят о себе роковые ошибки прошлого. Аспекты Луны в Овне усилят воинственность, есть риск перекоса в сторону агрессии и деструктива. Не исключены травмы и стрессы. Опасны вспыльчивость, импульсивность, мстительность, индивидуализм, авантюризм. Противопоставить им можно идею мира и справедливости, честную отработку партнерских обязательств и готовность жертвовать своими интересами ради общей цели.

Овен

Сегодня многие Овны в роли партнеров либо конкурентов. В первом случае требуется согласованность в маневрах, а во втором - понимание ситуации: опасно воевать за место под солнцем с теми, кто является вашей «половинкой». Важно управлять негативными эмоциями: они навредят или вам, или общему делу. Любое острое оружие, включая психологическое, даст мощную отдачу. Не будут лишними меры самозащиты.

Телец

Этот день для многих Тельцов окажется напряженным, при этом им вряд ли предстоит выбирать условия или диктовать правила. В лучшем случае, им придется согласовывать свои потребности и ритмы с чужим мнением, а в худшем - подстраиваться к ситуации с тем или иным ущербом для себя. Возрастает риск суеты, беспокойства, потерь и неприятной обратной связи от прошлого. Возможны травмы и обострения болей.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать свидетелями растущей напряженности в своей группе или социальной среде. Не исключено, что достигнет пика острый сюжет, берущий свое начало в прошлом. У многих Близнецов будет право остаться в стороне от роковых событий, но они могут им пренебречь, если активно вовлечены в события или приняли их близко к сердцу. Это не тот день, когда стоит вливаться в новую команду.

Рак

Сегодня Ракам стоит быть начеку: день требует быстрой реакции. Возможно, придется отразить атаку на дом, решить срочную управленческую задачу или принять другие экстренные меры. Возрастает риск острых конфликтов и их радикальных последствий: выселения, увольнения, стресса, травмы. Проблемы лучше решать лично или через надежного посредника. Дополнительным бонусом станет группа моральной поддержки.

Лев

Для Львов этот день изначально удачен, но на пути к цели им придется столкнуться с помехами. Это могут быть дорожные происшествия, поломки, недомогания, конфликты с попутчиками, деловые или идейные разногласия. Корни роковых препятствий часто будут скрываться в прошлом. Звезды советуют не сдаваться и продолжать начатый путь: шансы на успех велики. А вот новые старты сегодня не рекомендуются.

Дева

Девам стоит усилить меры безопасности и не ослаблять их вплоть до ночи. В той или иной форме, этот день способен принести острый кризис, суету, стресс или технические неприятности. Темой дня может стать деловой аврал, сложный выбор, роковой поворот в финансовых делах. Не исключены переживания в связи с детьми, здоровьем и личной жизнью. Опасное дело важно довести до конца с минимальными потерями.

Весы

Сегодня Весам стоит точнее выбирать тон в общении с партнерами и друзьями: если в тех задеты негативные чувства, они могут превратиться во врагов, а общение с ними в рискованный непредсказуемый спарринг. Отменить союз сейчас трудно, зато испортить «мир в доме» легко. От раздоров пострадает исход общего дела. Опасно давать оружие против себя старым знакомым и домочадцам, знающим ваши слабости.

Скорпион

Этот день многие Скорпионы проведут в напряженной атмосфере, близкой к боевой. Возможно, им и их помощникам придется работать без пауз, чтобы не потерять азарт. Вероятны авралы, переработки, травмы. Несмотря на спешку или иной веский мотив, желательно не терять контроля над ситуацией и помнить, что «где тонко, там и рвется». Может не выдержать перегрузок техника, психика или телесное здоровье.

Стрелец

Сегодня на пути Стрельцов возможны препятствия, но теряться им не стоит: шансы на успех есть. Азарт и бойцовские качества помогут многим Стрельцам взять барьер «на одном дыхании» (особенно если в прошлом у них уже был опыт преодоления похожих преград). Некоторых Стрельцов подстегнет дух соперничества, желание доказать свою правоту или силу чувств. День подходит для сложных игр и тренировок.

Козерог

Сегодня Козерогов ждет решающее личное столкновение или сложная управленческая задача. Обострится семейный, территориальный, деловой или иной конфликт. Если вы стали свидетелем чужих войн, остерегайтесь вставать «между молотом и наковальней». Стоит принять меры безопасности в отношении своего имущества и владений, семьи и близких. Опасна агрессивность. Важнейшее качество - стрессоустойчивость.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не надеяться на одно лишь везение. Одновременно имеет смысл усилить меры предосторожности и защиты в поездках, общении и текущих делах. Главным источником опасности в этот день является прошлое. Могут напомнить о себе прежние психологические проблемы, неизжитые трудности в отношениях, свои или чужие технические недоработки. Не стоит отправляться в долгий путь.

Рыбы

Сегодня начинания оборачиваются для Рыб неблагоприятной стороной, а интуиция их часто подводит или работает с опозданием. Желательно воздержаться от импульсивных действий, спонтанного подражания чужому примеру и активного участия в решении чужих проблем (особенно своими материальными ресурсами). Небезопасны экспресс-услуги и сделки. В неотложных делах важно принять доступные меры подстраховки.