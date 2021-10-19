Как восстановить жизнь после ретроградного Меркурия

Хорошие новости! Сегодня заканчивается ретроградный Меркурий.

Рассказываем, что это значит и чего ждать от второй половины октября.

Сегодня последний день ретроградного Меркурия — и больше таких периодов в этом году не будет! Однако астрологи пока советуют не расслабляться. Когда Меркурий только начинает перемещение в свое привычное положение, планета отбрасывает «ретроградную тень» — в этот раз она будет влиять на нас вплоть до 2 ноября.

«В это время могут произойти самые дикие и невероятные вещи. Вы можете узнать о неприятных сплетнях и столкнуться с ссорами и недопониманием в отношениях. Наступает то время, когда все тайное становится явным — буквально!» — рассказала астролог Лиза Стардаст.

Но все не так плохо, как можно подумать. Есть и положительные моменты! Стардаст объясняет, что конец октября — лучшее время, чтобы просить прощения и реанимировать отношения (особенно романтические), если они испортились во время ретроградного периода. В этом поможет ретроградный Хирон, который будет противостоять Меркурию до 19 октября.

«Противостояние Хирона и Меркурия заставит вас задуматься о прошлом и вернуться к болезненным воспоминаниям. И это неплохо. Нам дается шанс встретиться лицом к лицу с проблемами, которые нас беспокоят, и это единственный способ преодолеть их», — объясняет астролог Нараяна Монтуфар.

Поделитесь своими чувствами с тем, кому вы больше всего доверяете, — это поможет разобраться с беспокоящими мыслями.

Астрологи обещают, что после ретроградного Меркурия, который путал наши мысли, наконец все начнет разъясняться. Так что ловите еще один совет: самое время заняться не только личными отношениями, но и погрузиться в работу.

Правда, астролог Мади Мерфи еще раз предупреждает, что до 2 ноября нужно набраться терпения, потому что влияние Меркурия будет исчезать постепенно.

«Не торопитесь воплощать все идеи в жизнь и запускать проекты», — предупреждает астролог.

В это время полезнее всего прокачать навыки общения, стать более открытыми, честными и побольше проводить времени с друзьями, которым вы доверяете.