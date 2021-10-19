Почему Ксения Собчак попала в «кармическое» ДТП

Это не последнее испытание светской львицы в этом году.

В данном материале хочу разобрать, какие факторы на небе привели Ксению Собчак к очередному громкому скандалу в СМИ.

Мы не будем обсуждать морально-этическую сторону вопроса, и то, насколько виновна Ксения в гибели людей. Рассмотрим трагическое происшествие только с точки зрения космоса.

Итак, авария произошла 9 октября, и, в первую очередь, вспомним, какие тренды были на небе в этот день. Во-первых, Меркурий в ретро-движении. Ретроградный Меркурий всегда создает большее количество проблем на дороге и с транспортом, чем в обычное время. Но в тот день это был не просто ретро-Меркурий, а ретро-Меркурий в точном, градус в градус, соединении с Солнцем и Марсом в Весах. То есть, кроме ретроградности (это всегда негативный фактор для планеты) он еще сожжен Солнцем с слабом знаке Весов, и «подбит» агрессивным Марсом там же.

И куда вы думаете вся эта компашка попадает Ксении? Точно на Сатурн, который в ее личном гороскопе стоит в том самом 16-ом градусе Весов! Сатурн – планета кармы, закона и дисциплины, и, если человек с ним не дружит (читай – нарушает законы и правила), то рано или поздно получает по шапке за это. Мы не знаем, в каком секторе гороскопа расположен этот Сатурн, однако, можно догадаться, что он как-то связан с публичностью, как и сам знак Весов, впрочем. Еще неизвестно, чем эта ситуация обернется в итоге для Собчак, но уже сейчас она получила очередную порцию дурной славы.

Но Меркурий не единственный фактор, который привел к трагедии. В тот день еще и Плутон, стоящий в 25-ом градусе Козерога, был в статичном положении (разворачивался из попятного движения в прямое). Плутон сам по себе планета-вредитель в астрологии, и связан напрямую со смертью, рисками и опасностями. А любая планета, находящаяся в статике, обретает на небе максимальное влияние. И этот самый статичный Плутон стоял у Собчак точно на Южном кармическом Узле, и формировал точный негативный аспект с ее Меркурием (снова Меркурий!), Плутоном и Юпитером, которые находятся в том самом 24-25-ом градусе Весов в ее личном гороскопе. Еще одно указание на кармичность ситуации.

Однако, изучив ее гороскоп, я могу сказать, что трудности и неприятности у Ксении только начинаются. Ей предстоит весьма непростой год, поскольку сразу две тяжелых планеты – Уран и Сатурн – негативно влияют на ее светила – Солнце и Луну. Светила в гороскопе человека связаны с его здоровьем, жизненной силой и энергией, а также с персонами родителей и супругов. Все это будет под ударом в течении 2022 года для Собчак. Ей необходимо научиться ответственности, дисциплине и разумным ограничениям, чтобы пройти этот период без глобальных потерь. Будем надеяться, что она сделает правильные выводы и пойдет по нужному пути.

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