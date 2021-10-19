Как планеты запустили вспышки отравления суррогатами алкоголя

Также астролог рассказал, какие проблемы ждут Россию в ближайшие две недели.

Активность Марса, запечатлённая его соединением со светилами в карте новолуния от 6 октября, останется высокой и дальше, что хорошо видно в карте полнолуния от 20 октября (17.56 по Мск). Ведь Марс, оказавшийся в конфликтном аспекте с Плутоном, станет символическим управителем полнолуния, проходящего в знаке Овна и градусе туманности Андромеда (28 гр Овна).

Надо сказать, картина «марсового» новолуния довольно негативным образом встроилась в недра основного гороскопа России. Точка новолуния с Марсом в 14 градусе Весов оказалась в квадратуре к Нептуну, а транзитный Нептун оставался в том же «квадрате» к Солнцу в карте Российской федерации, что в первую очередь вызвало мощный рост статистики вирусных заражений. Не менее типичная ситуация, связанная с влиянием Марса и Нептуна, – две серьёзных вспышки отравления алко-суррогатами (Оренбуржье и Екатеринбург), и в том же Екатеринбурге введён режим ЧС из-за горящих торфяников.

Полнолуние в среду 20 октября начинает вторую фазу лунного месяца от новолуния и представляет собой довольно бескомпромиссный характер влияния планет. В арсенале ближайших двух недель (до новолуния 5 ноября) – упомянутый выше энергоблок «квадратуры» Марса с Плутоном 21-22 октября, квадратура Солнца с Сатурном 29-30 октября и третий за короткий период конфликт Меркурия с Плутоном 2 ноября, на фоне которого 4 октября «отключились» некоторые соцсети и мессенджеры.

Таким образом, двухнедельный период от 20 октября ожидается энергетически насыщенным ещё и по фактам переходов Солнца (23 октября), а затем и Марса (30 октября) в знак Скорпиона.

Можно вполне уверенно говорить о деструктивном для деловой сферы, кризисном для здоровья и в общем масштабе периоде 20-22 октября на фоне полнолуния, конфликта Марса с Плутоном (точный – утро 22 октября) и сплошных незадачливых аспектов транзитной Луны в эти дни.

Противоборство Солнца с Сатурном 29-30 октября – ещё один барьер для преодоления различных ограничений, застоев в делах, обострения хронических недугов.

Ну а свару Меркурия с Плутоном 2 ноября уже может поддержать нарастающий вихрь оппозиции Солнца с Ураном (точный – 4-5 ноября) – тем самым будет вновь поддержана опасность информационных блокад, ущерба для средств связи и электронной техники, повышенной аварийности, коварных методов использования инфоповодов.

Более стабильные и позитивные дни периода – 23-26, 31 октября.