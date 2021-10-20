Чужие советы разрушат отношения — любовный гороскоп на 21 октября

Сегодня не стоит слушать других — их советы ни чего хорошего не дадут.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня в любви на первое место выходит микс чувственности, сдержанности и здравого смысла. Не стоит демонстрировать бурные эмоции перед толпой или напоказ сорить деньгами. Если вы планируете сделать любимому человеку оригинальный подарок, стоит получше его обдумать.

Телец

Сегодня Тельцам стоит считаться со своим графиком и настроением: не исключено, что личные обстоятельства окажутся несовместимы с романтическими планами. Завязывать и активно развивать личные отношения в этот день нежелательно: заманчивая цель будет постоянно ускользать из рук или из поля зрения.

Близнецы

Сегодня Близнецы жаждут дальнейшего стремительного развития событий в любовных отношениях, но их страстные порывы могут натолкнуться на банальное препятствие - например, на лень или нехватку материальных средств. Не исключены и временные внешние препятствия, против которых вся их энергия бессильна.

Рак

Сегодня романтические планы Раков будут изменены или отменены. Чем оригинальнее задумка, тем выше вероятность сюрприза или препятствия. Также день не дает полной уверенности в чувствах, мешает наладить связь и определиться с решением. Звезды советуют не бороться с судьбой, а подождать до завтра.

Лев

Сегодня романтические задумки Львов могут не совпасть с планами партнера. Скорее всего, ситуация будет знакомой и звезды не советуют делать из нее проблему - лучше включить один из проверенных сценариев, помогающих вам в таких случаях. Почаще напоминайте себе, что любимого человека не переделать.

Дева

В этот день влюбленные Девы смотрят на многое иначе. Если вчера они оказались в нештатной ситуации и потеряли равновесие, то сегодня наверняка решат, что позволили себе лишнее. Парадокс в том, что они могут ошибаться: возможно, партнеру по душе как раз искрометный взрыв страстей, а не сдержанность.

Весы

Влюбленным Весам сегодня лучше положиться на волю небес. Этот день может принести им кризис, отмену приятных планов или неожиданный поворот в чувствах, например, временное охлаждение. Не помешает сдержанность в интимные моменты, это не время для эротических экспериментов и утомительных марафонов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам сложно угодить любимому человеку. В наилучшем положении будут Скорпионы, состоящие в продолжительном союзе: долгая притирка характеров поможет им предугадывать капризы своей взбалмошной половинки. В новом же романе даже самые проницательные Скорпионы рискуют оказаться в тупике.

Стрелец

Стрельцам не стоит планировать на этот день судьбоносное свидание или интенсивную переписку с пассией на важную тему: стечение обстоятельств помешает приятному развитию отношений и исполнению любовных надежд. Если вы задумали сюрприз, он может дать не тот эффект, на который вы рассчитывали.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно воспользоваться благоприятным шансом в любви. Возможен страх перед тратой душевных и материальных ресурсов, защитой от которого станет намеренная дистанция. Мешать сближению может излишняя скромность или давняя дружба, которая в их глазах несовместима с нежными чувствами.

Водолей

Сегодня Водолеи вдвойне ценят искреннее понимание со стороны партнера: оно будет истинным бальзамом на их душевные раны, если в своей среде они «неформат» и не находят поддержки. Если близкий человек не на их стороне, для них велика вероятность замкнуться в себе и вновь обрасти броней комплексов.

Рыбы

Сегодня у влюбленных Рыб сбиты ориентиры. Единственно верный вывод прямо перед ними, но они склонны его отвергнуть. Не стоит искать в этот день психологической поддержки у друзей или в Сети: эфир может быть забит советами, не имеющими не малейшего отношения к вашей персональной любовной ситуации.