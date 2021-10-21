Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Три знака зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

21 октября 2021ГороскопыWMJ.ru

Некоторые знаки зодиака просто созданы для того, чтобы влюбляться. А потом влюбляться снова. И опять.

Три знака зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

Издание Glamour перечислило топ-3 самых влюбчивых знаков зодиака.

Овен

Прежде всего, это Овен. Знак огненной стихии, он страстно ищет новых эмоций и очертя голову дарит сердце объекту любви. Охладевание происходит так же молниеносно, поэтому вам придется постараться, чтобы поддерживать огонь влюбленности Овнов.

Рак

Раки мгновенно влюбляются в очаровавшего их человека и сразу строят на него серьезные планы. Чуткие и душевные, они ищут уюта, внимания и заботы. Находя их, они влюбляются надолго — не смотрите на то, что это случилось быстро.

Рыбы

Рыбы легко влюбляются с первого взгляда после проявления внимания и симпатии по отношению к ним. Они считают, что нашли идеал, ту самую вторую половинку — но, когда разочаровываются, их влюбленность угасает так же быстро, как разгорелась.

WMJ.ru: последние новостиТоп-4 самых суровых знаков Зодиака3 знака Зодиака, которым проще всего влюбитьсяТоп-3 женских знаков Зодиака, чьи слова всегда сбываются
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Нарушаем правила — любовный гороскоп на 22 октября
Гороскопы
Ищем альтернативные пути — финансовый гороскоп на 22 октября