Три знака зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

Некоторые знаки зодиака просто созданы для того, чтобы влюбляться. А потом влюбляться снова. И опять.

Издание Glamour перечислило топ-3 самых влюбчивых знаков зодиака.

Прежде всего, это Овен. Знак огненной стихии, он страстно ищет новых эмоций и очертя голову дарит сердце объекту любви. Охладевание происходит так же молниеносно, поэтому вам придется постараться, чтобы поддерживать огонь влюбленности Овнов.

Раки мгновенно влюбляются в очаровавшего их человека и сразу строят на него серьезные планы. Чуткие и душевные, они ищут уюта, внимания и заботы. Находя их, они влюбляются надолго — не смотрите на то, что это случилось быстро.

Рыбы легко влюбляются с первого взгляда после проявления внимания и симпатии по отношению к ним. Они считают, что нашли идеал, ту самую вторую половинку — но, когда разочаровываются, их влюбленность угасает так же быстро, как разгорелась.